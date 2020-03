Trump dijo que se hará el test de coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Donald Trump dijo ayer viernes que “muy probablemente” se hará la prueba del coronavirus “bastante pronto”, tras haber estado en contacto con el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, que ha dado positivo por COVID-19.

En un brusco cambio de postura, Trump dijo que “lo más probable” es que se haga pronto el test para confirmar si ha contraído la enfermedad, después de que tanto él como la Casa Blanca restaran importancia al contacto que mantuvo con Wajngarten el pasado domingo en su club privado de Mar-a-Lago, Florida.



“Creo que lo haré igualmente (aunque no tenga síntomas). Bastante pronto. Estamos mirando el calendario” para programarlo, dijo Trump durante una rueda de prensa en la rosaleda de la Casa Blanca.



El mandatario acababa de repetir varias veces, durante la misma rueda de prensa, que los estadounidenses no deben hacerse la prueba de coronavirus a no ser que tengan síntomas, y aseguró que él mismo no los ha sentido.