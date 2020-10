Trump se dice “inmune” y apura el paso en la campaña electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Donald Trump está decidido a apretar el acelerador en la recta final para las elecciones del próximo 3 de noviembre, dentro de apenas tres semanas. El presidente anunció ayer domingo que derrotó “al horrible virus de China” y que es “inmune”.

Trump insistió en que se siente “fantásticamente” después de que informara el 2 de octubre que dio positivo al COVID-19, lo que lo llevó a estar tres días internado y limitar sus actividades públicas a apariciones en video o mensajes a través de sus redes sociales.

“Pasé la prueba más alta, con los mayores estándares, y estoy en muy buena forma”, dijo Trump al programa de Fox News Sunday Morning Futures. “Parece que soy inmune, no sé, tal vez por mucho tiempo, o tal vez por poco tiempo. Podría ser toda la vida. Nadie lo sabe realmente”, agregó.



El presidente se refirió así al informe dado el sábado por la noche por su médico en la Casa Blanca, Sean Conley, quien indicó que “ya no se considera un riesgo de transmisión para otros”.



“Anticipo un regreso totalmente seguro del presidente a sus compromisos públicos”, dijo el médico.



Twitter ocultó ayer domingo un mensaje que el mandatario había publicado sobre su inmunidad.



La red social incluyó una advertencia de que el tuit viola las reglas “sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con el COVID-19”, aunque lo mantuvo accesible si se hace clic sobre él por su “interés para el público”.



El parte médico llegó horas después de que Trump participara en la Casa Blanca de un acto llamado “La ley y el Orden”, a la que asistieron decenas de personas.

Foto: AFP.

“Ayer supe que era libre. Vencí este loco y horrible virus de China”, afirmó Trump ayer domingo, y se consideró “en muy buena forma para pelear las batallas”.



Trump, que se negó a participar de forma virtual en el segundo debate con el candidato demócrata, Joe Biden, previsto para el próximo jueves y que finalmente fue cancelado, hará su primer acto de campaña hoy lunes en Sanford, Florida, luego de su diagnóstico positivo al COVID-19.



Luego irá Pensilvania e Iowa mañana martes y el miércoles, respectivamente.



El presidente ha sido tratado con un cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron que, según el director ejecutivo de esa firma, Leonard Schleifer, crea inmunidad, aunque admitió que probablemente por unos dure meses.



La evidencia científica no ha sido concluyente sobre por cuánto tiempo tienen anticuerpos las personas que se han recuperado del COVID-19 ni acerca de si están protegidas de una segunda infección.



En agosto, la Organización Mundial de la Salud advirtió con respecto al coronavirus que “no se tienen aún suficientes datos para confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos se requieren o cuánto tiempo durará la protección”.



Ese mismo mes, investigadores de Hong Kong anunciaron que habían descubierto el primer caso probado de reinfección por COVID-19 en el mundo, unos meses después de la recuperación del paciente.



La enfermedad del presidente ha puesto el foco en su manejo de la pandemia de coronavirus, que ha infectado a casi 7,7 millones de personas y ha causado la muerte a más de 214.000 en Estados Unidos.



El Gobierno de Trump ha enfrentado críticas por las normativas más bien laxas sobre del uso de mascarillas y el distanciamiento social en la Casa Blanca.



Al menos 11 colaboradores cercanos de Trump han arrojado positivo por COVID-19.

"Imprudente"

Biden, que ayer domingo tenía previsto participar en una recaudación de fondos virtual en Wilmington, Delaware, criticó en Twitter la actuación de Trump durante la convalecencia.



“No hay excusa para el comportamiento imprudente del presidente Trump”, escribió y colgó el video de una mujer que perdió a su madre a causa del coronavirus.



En el video, la mujer señaló que al enterarse de que el presidente había contraído la enfermedad, pensó que la “tomaría en serio”, pero consideró irrespetuoso que, en cambio, llamara a no tener miedo al virus.



El sábado Biden criticó a Trump al asegurar que “sólo puede ver el mundo” desde la reconocida avenida “Park Avenue”, de Nueva York.



En un evento de campaña en Pensilvania, Biden consideró “imprudente” la guerra comercial de Trump y aseguró que los agricultores estadounidenses han sido destrozados por sus “promesas incumplidas”.



“La elección está aquí, la elección no podría ser más dura, lo que está en juego no podría ser más elevado”, afirmó el candidato demócrata.

Recesión K

A juicio de Biden, “los estadounidenses merecen un presidente que comprenda lo que está pasando”. “Están enfrentando desafíos reales en este momento. Lo último que necesitan es un presidente que los exacerbe”, apuntó Biden, que insistió en cuestionar la estrategia de Trump para encarar la pandemia del coronavirus.



En concreto, Biden señaló que la de Trump será la primera Presidencia en la historia moderna de Estados Unidos que termine “con menos trabajos que cuando comenzó”.



A raíz de la pandemia y las medidas para prevenir su propagación, el desempleo en Estados Unidos escaló a niveles históricos, al pasar de 3,5% en febrero a 14,4% en abril, aunque fue bajando gradualmente hasta el 7,9% en septiembre.



Según Biden, Trump está dejando una recesión “en forma de K”, que alude a una profundización de las desigualdades, donde “los de arriba siguen subiendo, mientras los de en medio y los de abajo ven que las cosas empeoran”.

MÁS Fauci molesto por uso de su nombre en la campaña Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca durante la pandemia, expresó ayer domingo su disgusto después de que comentarios suyos fueran manipulados en un video de campaña para pretender que respaldaba el manejo de la crisis sanitaria por parte del presidente Donald Trump.



“En casi cinco décadas de servicio público, nunca he respaldado públicamente a ningún candidato”, señaló Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.



El video de campaña, de 30 segundos, destaca la experiencia personal de Trump con el virus e incluye un breve fragmento de una entrevista con Fauci que sugiere que elogia la respuesta del presidente a la pandemia. “No puedo imaginar que alguien pudiera estar haciendo más”, dice Fauci en el pasaje editado.



“Las declaraciones que el equipo de campaña del Partido Republicano me atribuyó sin mi permiso fueron sacadas de contexto a partir de un comentario que hice hace varios meses sobre los esfuerzos de los funcionarios federales de salud”, dijo el científico.



Como miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus, Fauci, un experto en inmunología de 79 años de edad, ha tenido que corregir cuidadosamente a Trump varios de sus comentarios sobre las futuras vacunas o tratamientos contra el COVID-19.

Ventaja de 12 puntos para Biden

El demócrata Joe Biden aventaja por 12 puntos al presidente Donald Trump en la intención de voto popular, reveló ayer domingo una encuesta. Según un sondeo de la cadena ABC News y el diario The Washington Post, 53% de los votantes registrados se inclinaría por Biden y 41% por Trump. La consulta, realizada de forma telefónica entre el 6 y el 9 de octubre entre 1.014 personas adultas, se centró en el voto popular, no en la disputa estado por estado para obtener al menos 270 de los votos del colegio electoral. Entre los temas más importantes para definir su voto, un 29% citó la economía, seguida por el manejo del coronavirus con un 15%. El sondeo tiene un margen de error de más o menos 3,5 puntos. Un 48% dijo confiar en Trump para el manejo de la economía, frente a un 47% que prefiere a Biden. Los porcentajes variaron al ser consultados sobre la estrategia para encarar la pandemia del coronavirus, ya que un 55% dijo confiar en Biden, frente a un 38% que se decantó por Trump.

Posible aún un acuerdo económico

Un nuevo paquete de estímulo económico para superar la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 propuesto por la Casa Blanca aún podría ser aprobado, pese al estancamiento en las discusiones, dijo ayer domingo el asesor económico del presidente Donald Trump. “No creo que esté muerto en absoluto” un posible acuerdo, dijo Larry Kudlow a la cadena CNN. “Estamos pidiendo por algunas áreas específicas de asistencia que ayudarían a esta recuperación. Es una recuperación en forma de V, pero hay áreas clave que podrían ayudar”, dijo Kudlow. “Estas son cosas simples. Tienen un apoyo bipartidista. Podríamos hacerlo como proyectos de ley independientes, o un proyecto de ley colectivo, o lo que sea. Pero no entiendo la intransigencia de mis amigos los demócratas”, comentó.