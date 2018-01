Trump desata toda su ira contra Bannon y busca requisar un libro

En medio de la polémica con el norcoreano Kim Jong-Un sobre quién tiene el "botón rojo" más grande, Donald Trump accionó esta semana el lanzamiento de un misil, pero este dirigido directamente contra su exasesor Steve Bannon, su nuevo enemigo. Es que Trump quiere impedir a toda costa que el martes salga a la venta un libro sobre su primer año de gestión en la Casa Blanca y en el que Bannon lo describe como un presidente inepto.

El libro Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia: dentro de la Casa Blanca de Trump), escrito por Michael Wolff, desató una tormenta política al decir que Trump no quería ganar la presidencia en 2016 y afirmar que no estaba preparado para el cargo. Algunos de los comentarios más duros fueron expresados por Bannon, un operador político de extrema derecha que dirigió la campaña de Trump en su etapa final y se convirtió en jefe de estrategia de la Casa Blanca antes de que fuera despedido en agosto.

El abogado personal de Trump, Charles Harder, presentó una notificación legal que advierte de posibles demandas, incluida una por injurias y calumnias contra Wolff y la editorial Henry Holt & Co, y agregó que intentarían bloquear la publicación del libro. Harder dijo que "es inminente una acción legal" contra Bannon.

Trump cortó las relaciones con Bannon el miércoles, diciendo que su exasesor había "perdido la razón" con sus comentarios en el libro. Abogados del presidente enviaron una carta a Bannon ese mismo miércoles pidiéndole que no revele información confidencial. En la misiva afirman que Bannon incumplió un acuerdo al hablar con Wolff sobre Trump, su familia y la campaña y hacer "declaraciones denigrantes y en algunos casos comentarios totalmente difamatorios" sobre ellos.

En el libro, Bannon describió un encuentro de junio de 2016 con un grupo de rusos en la Torre Trump como "traicionera" y "antipatriótica". En la reunión, que se realizó después de que los rusos prometieron información perjudicial sobre la candidata demócrata Hillary Clinton, participaron Donald Trump Jr., el yerno de Trump, Jared Kushner, y Paul Manafort, que era el director de campaña en ese momento.

El libro —que ya circula en las redacciones en Washington— se apoya en unas 200 entrevistas con funcionarios y muestra una Casa Blanca sumergida en una caótica y permanente guerra intestina a lo largo del año pasado.

En su carta, los abogados del presidente apuntan que "el señor Trump exige que se interrumpa y evite cualquier publicación, divulgación o distribución del libro", y además que los responsables publiquen "una retractación plena y completa así como un pedido de disculpas".

El libro debería llegar al mercado el próximo martes, pero a partir de este escándalo ya es el que tiene el mayor volumen de compra anticipada en el sitio Amazon.

Wolff describe un escenario caótico en la presidencia, con reuniones a los gritos y filtraciones a la prensa para eliminar adversarios en la disputa por el poder.

Según Wolff, la hija de Trump y su marido, Ivanka Trump y Jared Kushner, son quienes llevan realmente las riendas de la Casa Blanca y los responsables por las renuncias de Bannon y del primer Jefe de Gabinete, Reince Priebus.

Casa Blanca limita el uso de celulares personales

La Casa Blanca anunció que sus funcionarios ya no podrán usar sus celulares personales en el Ala Oeste a partir de la próxima semana por motivos de seguridad, una medida que parece estar dirigida a contener las filtraciones a la prensa de información comprometedora. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo en un comunicado que "a partir de la próxima semana, el uso de todos los dispositivos tecnológicos personales tanto para los invitados como para el personal ya no estarán permitidos en el Ala Oeste", donde se encuentra la oficina de Trump y las de sus principales asesores. (EFE)

Perfil: Wolff, el periodista de “Fuego y Furia”

El periodista estadounidense Michael Wolff ya está habituado a las controversias, pero su libro “Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump” superó todas las expectativas y desató una tormenta política de alcance impredecible en Washington.

A los 64 años de edad pasó 18 meses rondando el entorno político de Donald Trump, desde la campaña hasta la Casa Blanca, y entrevistó a más de 200 personas, incluyendo al propio presidente y varios de sus colaboradores más próximos para su libro.

Wolff logró entrevistar a Trump en junio de 2016 y luego de su triunfo electoral pidió tener acceso a la Casa Blanca, donde se convirtió en lo que denominó “una mosca en la pared”, un testigo privilegiado. El resultado es un libro explosivo que muestra una Casa Blanca permanentemente sumergida en el más completo caos.

Instalado hace ya muchos años en Nueva York, Wolff ganó varios prestigiosos premios nacionales por su labor periodística. Su libro más conocido, “The man who owns the news”, de 2008, está dedicado al magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch.

La periodista británica Bella Mackie apuntó en Twitter que el último libro de Wolff es “muy divertido”, pero alertó: “Si usted conoce bien a Wolff lo disfrutará, pero no lo tomará como si fuese dinero en efectivo”. (AFP)