Trump desata su ira contra el fiscal que lo investiga

Donald Trump atacó ayer domingo con virulencia la integridad del equipo del fiscal especial y exjefe del FBI, Robert Mueller, pero legisladores republicanos advirtieron que se opondrían a un despido del funcionario.

Mueller está a cargo de la investigación sobre la supuesta colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia para influir a su favor en las elecciones de 2016.

"¿Alguien piensa que esto es justo? ¡Y sin embargo, NO HAY COLUSIÓN!", reiteró Trump en la red Twitter. "¿Por qué el equipo de Mueller tiene 13 demócratas endurecidos, algunos grandes partidarios de la Deshonesta Hillary y cero republicanos? Un nuevo demócrata fue recientemente añadido", dijo Trump.

El presidente también apuntó nuevamente contra el exsubdirector del FBI Andrew McCabe, quien fue despedido el viernes, dos días antes de su retiro profesional, y al exdirector del FBI, James Comey, a quien Trump echó el año pasado por la investigación sobre Rusia.

Sobre McCabe, Trump afirmó que nunca tomó notas de las reuniones que mantuvieron. Se trata de "Fake Memos" (notas falsas), al igual que las que Comey dijo haber tomado y entregado al fiscal Mueller, acusó el presidente.

"No responderemos a cada uno de estos tuits pueriles, repugnantes y falsos del presidente", respondió Michael Bromwich, abogado de McCabe, y aseguró que la verdad será revelada "a su debido tiempo".

Para David Axelrod, exasesor de Barack Obama, estos ataques contra el fiscal especial demuestran una cosa: "Mueller se acerca y el presidente está cada vez más frenético".

Hasta ahora, Trump se había abstenido de atacar directamente a Mueller, el exdirector del FBI que se hizo cargo de la investigación sobre Rusia después del despido de Comey, el 9 de mayo de 2017.

Respetado en ambas tiendas políticas, Mueller había sido designado jefe del FBI por el republicano George W. Bush y mantenido en el cargo por el demócrata Obama.

Legisladores republicanos consideraron este domingo que la investigación de Mueller debe seguir adelante. "Está avanzando a medida que va acumulando pruebas y pienso que es muy importante dejarle hacer su trabajo sin interferencias", subrayó a CNN el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, según el cual varios de sus compañeros de partido comparten su punto de vista. Si Trump tratara de despedir a Mueller, dijo Graham, "sería el comienzo del fin de su presidencia, ya que somos un Estado de derecho".

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey que estuvo muy cercano a Trump durante la campaña, elogió la investigación de Mueller, "conducida con suma integridad, sin la menor filtración". "No sería apropiado que lo hiciera y no creo que lo haga", respondió al ser interrogado acerca de la hipótesis de que el presidente despidiera al fiscal.

Usuarios de Facebook.

Esta nueva polémica se da el mismo fin de semana en que se conoce que la firma de análisis de datos Cambridge Analytica recopiló información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook para apoyar a la campaña electoral de Trump, informaron los diarios The New York Times y The Observer.

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, anunció una investigación tras conocerse la noticia.

El viernes Facebook suspendió a Cambridge Analytica tras descubrir que las políticas de privacidad de datos habían sido violadas.

La campaña de Trump contrató a Cambridge Analytica en junio de 2016 y le pagó más de 6,2 millones de dólares, según datos de la Comisión Electoral Federal. En su sitio web, la firma dice que "aportó a la campaña presidencial de Donald J. Trump la experiencia y el conocimiento que le ayudaron a ganar la Casa Blanca".