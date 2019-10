Trump desata su furia contra Biden y legisladores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bajo amenaza de juicio político, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató ayer miércoles su furia contra Joe Biden, su posible rival en las elecciones de 2020, contra los medios de comunicación que describió como “corruptos” y contra legisladores a los que acusó de “traición”.

Muy agresivo, Trump está envuelto en una denuncia que podría teminar en su destitución: un pedido, hecho por teléfono, a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski, para investigar a Joe Biden y a su hijo, Hunter.



“Fue una conversación magnífica”, subrayó Trump sobre el diálogo mantenido semanas atrás, al ser preguntado sobre el tema en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con su homólogo finlandés Sauli Niinisto, quien parecía incómodo junto al furibundo presidente.



“Respeto mucho a los denunciantes, pero solo cuando son reales”, agregó, refiriéndose a la persona, un funcionario de la CIA cuya identidad sigue siendo un misterio, que dio origen a la investigación lanzada por la Cámara de Representantes el 24 de septiembre que podría dar luz a un procedimiento de destitución.



“Biden y su hijo son unos verdaderos delincuentes”, sentenció Trump.



Decididos a mantener la presión, los demócratas del Congreso amenazaron ayer con obligar a la Casa Blanca a proporcionarles los documentos que exigen. Anunciaron que enviarán formalmente una orden al Ejecutivo para entregar estos documentos mañana, si no cumple voluntariamente.



En respuesta, el Trump aumentó el tono de sus diatribas. “Los demócratas que no hacen nada deberían centrarse en la construcción de nuestro país, no en perder el tiempo y la energía de todos en porquerías, tuiteó poco antes de la rueda de prensa.



El secretario de Estado, Mike Pompeo ratificó ayer en Roma que no permitirá que intimiden a funcionarios. Se refirió a las citaciones realizadas por el Congreso a varios funcionarios de su ministerio. (Con información de AFP)