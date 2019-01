Trump cumple su segundo año cargando contra los demócratas

Donald Trump cumplió ayer domingo dos años en la Casa Blanca en medio de un cierre de la Administración, que no tiene visos de solución, y con duras críticas a los demócratas por no aceptar su plan para financiar el polémico muro en la frontera con México.



Trump no hizo ningún acto para recordar la fecha. En su lugar apeló a su principal arma de comunicación, la red social Twitter, para cargar contra la líder de la mayoría demócrata en la Cámara Representantes, Nancy Pelosi.

“Nancy Pelosi y algunos de los demócratas rechazaron mi oferta ayer (sábado) antes de que incluso yo hablara. No ven el crimen y las drogas, solo ven 2020 que ellos no van a ganar”, tuiteó en referencia a las próximas elecciones presidenciales. Y agregó: “Deberían hacer lo correcto por el país y permitir a la gente regresar al trabajo”, culpando a los demócratas por la parálisis del gobierno al no acordar un presupuesto que incluya los 5.700 millones de dólares que el presidente pide para la construcción de muro.



El sábado, Trump ofreció a los demócratas extender por tres años dos programas migratorias canceladas por él mismo, el Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS) -en este caso suspendido solo para algunos países-, a cambio de financiar el muro en la frontera.

Pelosi rechazó esta propuesta, al no considerarla una concesión presidencial para romper el punto muerto, sino una “compilación de varias iniciativas ya rechazadas en el pasado e inaceptables cada una de ellas”.



Para Trump, la presidenta de la Cámara de los Representantes “se ha comportado tan irracionalmente y ha ido tan lejos hacia la izquierda que ahora oficialmente se ha convertido en una demócrata radical”.



“Está tan petrificada por los ‘izquierdistas’ en su partido que ella ha perdido el control... Y por cierto, limpie las calles de San Francisco, son desagradables”, indicó Trump, en referencia al distrito al que representa Pelosi.

La disputa entre Trump y los demócratas por los fondos para el muro ha ocasionado el cierre de la Administración, que ayer cumplió treinta días. El conocido como shtudown afecta a unos 800.000 funcionarios federales, algunos en licencia sin sueldo y otros, los que ocupan puestos esenciales, a trabajar sin cobrar.

Donald Trump. Foto: EFE

No amnistía.

En otro de sus tuits domingueros, el presidente aclaró que las medidas que anunció el sábado para buscar un acuerdo con los demócratas no son una “amnistía” para los “soñadores”, como se conoce a los beneficiarios por el DACA.



“No, amnistía no es parte de mi oferta. Es una extensión de tres años del DACA. La amnistía se usará solo en un acuerdo mucho más grande, ya sea en inmigración o algo más”, dijo Trump. “Del mismo modo, no habrá un gran esfuerzo para sacar a las más de 11.000.000 de personas que están aquí ilegalmente. ¡Pero ten cuidado Nancy!”, agregó.

Trump no dejó claro a qué se refería con respecto a los 11 millones de personas mencionadas en su tweet. Según los cálculos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 12 millones de personas viven ilegalmente en Estados Unidos.



Por su parte, varias voces demócratas reiteraron ayer domingo sus reticencias hacia la propuesta de Trump.



Por ejemplo, la senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand, que ha anunciado su intención de presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2020, aseguró a la cadena CBS: “No me creo nada de él (Trump)”. Y recordó que fue el mandatario “quien en primer lugar se deshizo de las protecciones de DACA”.

El caso de DACA se encuentra en manos del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, que debe decidir sobre el futuro de 700.000 “soñadores”, beneficiados por el programa, promulgado en 2012 por el entonces presidente demócrata Barack Obama, y que regulariza temporalmente a jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos irregularmente cuando eran niños.



El TPS, que fue cancelado por Trump solo para algunos países, da amparo a más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, y se concede a nacionales de lugares afectados por guerras o desastres naturales y perseguidos por organizaciones criminales.

Denuncia.

En medio de este enfrentamiento entre los dos grandes partidos políticos, el senador demócrata Jeff Merkley denunció ayer domingo que para abordar la llegada de inmigrantes a Estados Unidos el gobierno de Trump adoptó como estrategia “lastimar a los niños (migrantes) como herramienta disuasoria”.



“Eso es una estrategia política. Este memorándum habla de eso, lo expone tal como fue implementado por la administración”, declaró en una entrevista concedida a la cadena MSNBC, en la que aludió a un memorándum interno federal en el que figura la separación de familias migrantes como parte de las formas para abordar la inmigración ilegal y así justificar la construcción del muro.

Torre Trump Las conversaciones para la construcción de una Torre Trump en Moscú continuaron durante la campaña electoral de 2016 y hasta la elección de Donald Trump, aseguró ayer su abogado, Rudolph Giuliani.



Lo que dijo Giuliani, en una entrevista con The New York Times, difieren con las fecha dados hasta ahora por los colaboradores de Trump.

Video por dos años de gestión “Ahora solo America First”



Donald Trump publicó ayer domingo un vídeo patriótico en el que aseguró que pone los intereses de Estados Unidos primero, con motivo del segundo aniversario de su investidura.



La grabación, de cerca de un minuto y medio, es un montaje de imágenes del presidente en distintas situaciones, como en mítines políticos, junto a soldados y trabajadores, que va acompañado de su propia voz superpuesta y una música épica.



“De este día en adelante, una nueva visión gobernará nuestra patria, de este día en adelante solo va a estar America First (Estados Unidos primero)”, dijo Trump.

“America First” es uno de los eslóganes empleados por Trump, aunque en el pasado ya fue utilizado por otros presidentes como Woodrow Wilson (1913-1921).



En su locución del video, Trump aseguró que “los hombres y mujeres olvidados de este país, no serán olvidados más. Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración y asuntos exteriores, será tomada en beneficio de los trabajadores y familias estadounidenses”.

“Traeremos de vuelta nuestros trabajos, traeremos de vuelta nuestras fronteras, traeremos de vuelta nuestra riqueza, traeremos de vuelta nuestros sueños”, indicó.



Por último, afirmó que el 20 de enero de 2017 “será recordado como el día en que el pueblo volvió a ser gobernante de esta nación”.



Por su parte, su esposa, la primera dama Melania Trump, tuiteó que “han sido dos años inolvidables en la Casa Blanca”. “Me siento honrada de servir a esta gran nación”, escribió Melania, que acompañó su mensaje de una fotografía de ella con su marido en el baile del día de la investidura.