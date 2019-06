Trump confía en alcanzar un acuerdo con México antes del lunes para evitar aranceles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Donald Trump ve “buenas chances” de que Estados Unidos logre un acuerdo con México que evitaría que a partir del lunes entre a regir un arancel del 5% sobre todos los productos mexicanos.

Esta guerra comercial podría dañar las economías de ambos países y asustar a inversionistas ya preocupados por las hostilidades entre Estados Unidos y China.



“Si somos capaces de llegar a un acuerdo con México -y hay buenas chances de que así sea- ellos empezarán a comprar inmediatamente productos de granja y agrícolas a niveles muy altos”, escribió Trump en Twitter. “Si no logramos un acuerdo, México pagará aranceles del 5% empezando el lunes”, agregó.



La semana pasada, Trump prometió imponer aranceles de un 5% a todos los bienes provenientes de México desde el 10 de junio, los que irán subiendo hasta que cese el flujo de inmigrantes ilegales hacia su país.



Estados Unidos es el mayor socio comercial de México: un 80% de sus envíos tienen como destino la mayor economía del mundo. Analistas advierten que, de llegar a imponerse los aranceles, la economía mexicana -la segunda más grande de Latinoamérica- entraría en recesión y su moneda llegaría a 20,6 pesos por dólar.



“Veo bien que no se han roto las relaciones entre México y Estados Unidos. Las partes no se han parado de la mesa y eso es una buena señal”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



“Hay diálogo y se puede llegar a un acuerdo. Soy optimista”.