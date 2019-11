Trump cambia su residencia a Florida por los impuestos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que cambiará su residencia permanente de Nueva York a Palm Beach, Florida, alegando que lo han “tratado muy mal” en su ciudad natal.

“Mi familia y yo haremos de Palm Beach, Florida, nuestra residencia permanente”, tuiteó el presidente. “Aprecio a Nueva York, y a la gente de Nueva York, y siempre lo haré, pero desafortunadamente, a pesar del hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos tanto de la ciudad como del estado me han tratado muy mal”, escribió, y agregó que “pocos han sido tratados peor”.

Según el diario The New York Times, Trump, que es originario de Nueva York, y su esposa Melania presentaron en septiembre declaraciones individuales de domicilio cambiando su residencia principal de Manhattan a Palm Beach.



El Times sostuvo que funcionarios del gobierno se negaron a explicar por qué Trump hizo ese cambio, pero citaron a una fuente cercana al presidente que dijo que era por fines fiscales.



Además de la Casa Blanca, la residencia principal de los Trump ahora será su resort en Mar-a-Lago, donde Trump ha pasado 99 días desde que se convirtió en presidente, en comparación con solo 20 en su residencia de la Torre Trump, según el Times.



“Odié tener que tomar esta decisión, pero al final será lo mejor para todos los interesados”, tuiteó el mandatario.



Nueva York “siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”.



El gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, al parecer cree que Trump tomó la decisión correcta. “Hasta nunca”, tuiteó. “Tampoco es que @realDonaldTrump haya pagado impuestos aquí de todos modos.



Es todo tuyo, Florida”.



La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terrie Rizzo, respondió con ironía al anuncio de Trump: “no es la primera persona que se radica en Florida para retirarse”. Rizzo habló así tras informar de los pasos que los demócratas de Florida van a seguir para no cometer “los mismos errores” de 2016 y lograr que los votantes de este estado clave le den la espalda a Trump en las elecciones de 2020, cuando buscará la reelección.



De ahí, la mención a una “retirada” o jubilación de Trump hecha por Rizzo, que aseveró que están “determinados” a cortarle al presidente el camino hacia un nuevo mandato. (Con información de AFP y EFE)