Trump se burló de candidatos republicanos perdedores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los republicanos que evitaron hacer campaña con él antes de las elecciones al Congreso y que no resultaron elegidos, haciendo referencia a una lista de candidatos por su nombre.



"Esas son algunas de las personas que decidieron por su propia razón no sumarse, ya sea por mí o por lo que defendemos", dijo Trump a los reporteros.



"Lo hicieron muy mal. No estoy seguro de que deba estar feliz o triste, pero me siento bien por eso".

Trump nuevamente contra la prensa ataca a periodista.

Trump se enfrentó este miércoles a un periodista en la rueda de prensa sobre los resultados de las elecciones legislativas y volvió a referirse a los medios de comunicación como "el enemigo del pueblo".



"Deja el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti trabajando para ellos. Eres un maleducado, una persona terrible", dijo el mandatario.



Trump respondió así cuando el periodista le preguntó sobre temas migratorios y el mandatario le dijo que "era suficiente".



El presidente pidió al periodista de la cadena de televisión CNN que le deje gobernar el país y que pasara su turno de pregunta a otro compañero en el enésimo enfrentamiento con un profesional de este canal.



"Honestamente, creo que deberías dejarme dirigir el país", comentó Trump.



En una escena insólita, una ayudante del presidente apareció en escena para tratar de arrebatar el micrófono al reportero, aunque finalmente no lo logró y fue este quien cedió el turno.



El presidente afirmó que cuando los medios estadounidenses informan sobre supuestas "noticias falsas" son negativos para la población.



"Cuando informan de noticias falsas, y CNN lo hace mucho, son el enemigo del pueblo", incidió Trump.



El periodista insultado fue defendido por un compañero de profesión que tenía el turno siguiente, ante lo que el mandatario contestó que tampoco era un gran fan de su cadena, en este caso la NBC.



Entonces, el reportero de la CNN volvió a levantarse de su asiento y provocó el enfado del presidente: "Siéntate, por favor", espetó Trump.



Se trata del último episodio de los ataques de Trump contra la libertad de prensa en el país.