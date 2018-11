Trump aumenta presión sobre la "troika de la tiranía" latina

El gobierno de Estados Unidos aumentó su presión sobre los tres países latinoamericanos que considera regímenes no democráticos —Cuba, Venezuela y Nicaragua—, a los que definió como "la troika de la tiranía" en la región. Los anuncios los hizo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en un discurso en Miami sobre la política de Estados Unidos hacia América Latina.

En lo que respecta a Cuba, el Departamento de Estado amplió la lista de empresas controladas por militares o los servicios de inteligencia cubanos con los que los estadounidenses no pueden hacer transacciones financieras. Más de una docena de entidades engrosarán dicha lista, según Bolton, que no dio más detalles.

Sobre Venezuela anunció que el presidente Donald Trump firmó un decreto que impone nuevas sanciones con el fin de impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen "transacciones fraudulentas y corruptas" con oro venezolano. Al ser preguntado sobre la posibilidad de una intervención en Venezuela, Bolton respondió: "No veo que eso vaya ocurrir".

Según las sanciones ya existentes, ni Venezuela ni la petrolera estatal Pdvsa pueden transar deuda en Estados Unidos. Las prohibiciones también afectan al presidente Nicolás Maduro, a su esposa y a varios funcionarios del régimen.

Venezuela se encuentra sumida en una aguda crisis política y económica con una inflación que según el FMI va a alcanzar el 1.350.000% este año. La crisis en Venezuela ha provocado una ola migratoria en los últimos años.

En el caso de Nicaragua, Bolton señaló que mientras no haya elecciones libres en ese país y se restaure la democracia, el régimen de Daniel Ortega va a sentir "el peso total" de las sanciones estadounidenses.

El funcionario dijo que Estados Unidos está deseando que "cada ángulo de este triángulo caiga: en La Habana, en Caracas y en Managua".

Bolton habló en la Torre de la Libertad de Miami, un edificio emblemático de 1925 que en la actualidad es propiedad del Miami Dade College y que tras la revolución cubana de 1959 sirvió de albergue para los primeros exiliados de la isla.

Aunque la mayor parte del discurso estuvo dedicada a "la troika de la tiranía", que, según dijo, no va a "durar para siempre" y "por fin" se ha topado con "alguien que le planta cara", Bolton también habló de la voluntad de estrechar relaciones con varios "gobiernos responsables" de la región, y mencionó "México, Colombia, Brasil, Argentina y otras muchas" naciones. Bolton dijo que la elección del político de extrema derecha en Brasil, Jair Bolsonaro, y del conservador Iván Duque en Colombia, que ya está en el poder, son "signos positivos para el futuro de la región".

ONU: condena el embargo estadounidense

La Asamblea General de la ONU condenó ayer jueves de forma aplastante y por 27º año consecutivo el bloqueo estadounidense impuesto hace más de medio siglo contra Cuba. La resolución que reclama el fin del embargo impuesto en 1962 a Cuba fue apoyada por 189 países y rechazada solo por Estados Unidos e Israel, igual que el año pasado.

No hubo abstenciones y Ucrania y Moldavia no votaron. Las ocho enmiendas presentadas por Estados Unidos con un llamado a Cuba a poner fin a las restricciones de la libertad de expresión y reunión, a la persecución de disidentes y la liberación de presos políticos no recogieron el apoyo requerido. Solo fueron apoyadas por Estados Unidos, Israel y Ucrania, y una por Islas Marshall.

Más de 65 países, incluidos los de la Unión Europea, se abstuvieron y más de 110 las rechazaron. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, las describió como "una artimaña deshonesta" para "crear confusión, abusar del tiempo y producir cansancio" en un largo discurso ante la Asamblea. Un sonoro aplauso sacudió la inmensa sala circular de la asamblea tras el voto de condena al embargo. "Siempre me desconcierto cuando escucho aplausos en esta sala en momentos como este. Porque no hay ganadores hoy. Solo hay perdedores. La ONU perdió. Ha rechazado la oportunidad de hablar en nombre de los derechos humanos", lamentó la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, tras el masivo rechazo a sus enmiendas.