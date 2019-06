Trump amenaza responder con "abrumadora fuerza" cualquier ataque del régimen iraní

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Estados Unidos e Irán elevaron la tensión en el Golfo Pérsico a niveles casi apocalípticos. Mientras Donald Trump amenazó ayer martes con “borrar” parte de Irán si ataca a “cualquier estadounidense”, el régimen en Teherán rechazó toda posibilidad de negociación y consideró la estrategia de la Casa Blanca de “mentalmente retardada”, además de desafiar con un “no tenemos miedo”.

“La muy ignorante e insultante declaración de Irán hecha pública hoy solo muestra que no entienden la realidad. Cualquier ataque de Irán sobre cualquier estadounidense se encontrará con una gran y abrumadora fuerza”, tuiteó Trump ayer. “En algunas áreas, abrumadora significará borrarlas”, agregó.



Trump firmó el lunes un decreto que impone sanciones al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei y otras autoridades iranies, entre ellos a varios generales de la Guardia Revolucionaria, la fuerza de elite del régimen. Se esperan más medidas punitivas contra el ministro de Relaciones Exteriores, Mohmmad Javad Zarif, durante la semana.



“La imposición de sanciones inútiles al líder supremo de Irán y al comandante de la diplomacia iraní es el cierre permanente del camino de la diplomacia”, reaccionó en Twitter el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Abbas Mousavi. “La desesperación del gobierno de Trump está destruyendo los mecanismos internacionales establecidos para mantener la paz y la seguridad mundiales”, agregó.



Las sanciones de Estados Unidos se anunciaron después de que Irán derribó un dron estadounidense la semana pasada y Trump suspendió un ataque aéreo de represalia minutos antes de que ocurriera, en el que habría sido el primer bombardeo estadounidense contra Irán en décadas de relaciones hostiles entre ambos.

Sistema político de Irán. Foto: AFP

En un discurso televisado ayer martes, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que las sanciones contra Jamenei no tendrán un impacto práctico, porque no tiene bienes en el extranjero. Rouhani, que ganó dos elecciones con la promesa de abrir Irán al mundo, describió las decisiones de Estados Unidos como desesperadas y calificó a la Casa Blanca de “mentalmente retardada”, un insulto usado por funcionarios iraníes para referirse a Trump, pero un quiebre en el tono mesurado que suele utilizar Rouhani. “Las acciones de la Casa Blanca significan que está mentalmente retardada”, indicó Rouhani. “La paciencia estratégica de Teherán no significa que tengamos miedo”.



Trump también apeló un tono fuerte y amenazante para responderle a Irán. El mandatario recordó que Estados Unidos no olvida “el uso” por parte de Irán de artefactos explosivos y de bombas antiblindados que “han matado a 2.000 estadounidenses y herido a muchos más”, sin ofrecer más precisiones.



Y subrayó que “el liderazgo de Irán no comprende las palabras ‘amable’ o ‘compasión’. Lamentablemente, lo que entienden es Fuerza y Poder, y Estados Unidos es de lejos la Fuerza Militar más poderosa del mundo, con 1,5 billones de dólares invertidos durante los últimos dos años”. Agregó que “el maravilloso pueblo de Irán está sufriendo y sin ninguna razón en absoluto. Su liderazgo gastó todo su dinero en el Terror, y poco en nada más”.



Este cruce entre Trump y el régimen iraní se produce poco después que el consejero en seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señalara en Jerusalén, donde se encuentra de visita, que el presidente “mantiene la puerta abierta a negociaciones reales” con Irán sobre la cuestión nuclear.

John Bolton, asesor presidencial del presidente de los Estados Unidos. Foto: EFE.

Bolton explicó que el nuevo diálogo debe lograr “poner fin de forma verificable y completa al programa de armas nucleares iraní, a su desarrollo de sistemas de envío de misiles balísticos, a su apoyo al terrorismo internacional y al resto de su comportamiento maligno en todo el mundo. Todo lo que Irán tiene que hacer es entrar por esa puerta”.



“¿Los estadounidenses no quieren negociar? Si son honestos ¿Por qué sancionan al ministro de Exteriores de Irán al mismo tiempo que pretenden que quieren negociar? Entonces es evidente que mienten”, dijo Rohaní en respuesta a Bolton.



“Cuando un avión cruza nuestras fronteras, ha cruzado nuestra línea roja y tenemos derecho a defendernos”, destacó Rohaní.



“No buscamos humillar a Estados Unidos, pero esta acción (el derribo de un dron estadounidense el jueves pasado) ha creado un gran espíritu en la nación iraní y ha demostrado que tenemos las capacidades necesarias para contrarrestar la amenaza de los enemigos”, afirmó Rohaní.

Esta crisis entre Estados Unidos e Irán tiene preocupado a los líderes de la Unión Europea. Ayer martes el presidente francés, Emmanuel Macron, mantuvo una conversación telefónica con el presidente iraní Rohaní, con la intención de evitar una “peligrosa escalada de la tensión en la región”, indicaron fuentes del Palacio del Elíseo.



Macron continuará las conversaciones sobre la cuestión nuclear iraní en los próximos días, especialmente en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón.

Emmanuel Macron. Foto: EFE.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, aseguró que la UE hace “todo lo posible” para mantener el acuerdo nuclear con Irán en “los días más difíciles” que atraviesa ese pacto.



“Seguimos haciendo todo lo que podemos para mantener la implementación intacta” del acuerdo nuclear iraní, “probablemente en las más difíciles condiciones que puedan imaginar”, indicó Mogherini en una rueda de prensa junto al ministro pakistaní de Exteriores, Shah Mahmood Qureshi.



Mogherini recordó que el acuerdo “tiene mecanismos y se pueden dar pasos en caso de que no se cumpla”, aunque “hoy nos centramos, aún más en estos días, los más difíciles para el acuerdo, en mantenerlo en vigor”.

Irán deja de cumplir con el pacto nuclear Después de la ruptura de relaciones diplomáticas en 1980 fruto de la revolución islámica en Irán, se abrió una puerta a la distensión entre Estados Unidos e Irán con la firma en 2015 en Viena del pacto internacional nuclear iraní. Sin embargo, Donald Trump se retiró unilateralmente del pacto en 2018, y desde entonces la tensión ha ido en aumento. Ayer martes Irán anunció que abandonará más compromisos del pacto. A partir del 7 de julio, dejará de respetar las restricciones impuestas en cuanto “al grado de enriquecimiento de uranio” (limitado al 3,67%). Además podría reanudar la construcción de un reactor de agua pesada.