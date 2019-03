Trump amenaza a México con cerrar pasos fronterizos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Donald Trump amenazó ayer viernes con cerrar total o parcialmente la frontera con México la próxima semana, si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no frena “de inmediato” el flujo de inmigrantes indocumentados hacia territorio estadounidense.

“Esto sería muy fácil para México, pero solo toman nuestro dinero y ‘hablan’. Además, perdemos tanto dinero con ellos, especialmente cuando se agrega el tráfico de drogas, etc., ¡que el cierre de la frontera sería una buena cosa!”, escribió en un tuit.



Trump también urgió al Congreso de Estados Unidos a cambiar “AHORA” las “DÉBILES” leyes migratorias. “Ellos ganan más de 100.000 millones de dólares al año a costa de Estados Unidos. Por lo tanto, el Congreso debe cambiar nuestras leyes migratorias débiles ahora y México debe impedir que los ilegales ingresen a Estados Unidos”, reclamó.



El presidente había dicho el jueves que podría cerrar la frontera sur, al acusar a México de hablar mucho y no hacer “nada” para detener la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. También acusó de inacción a Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde proviene la mayoría de los migrantes, criticándolos por recibir “durante años” fondos de ayuda estadounidense y no revertir la marcha de sus ciudadanos.



Esta semana, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno de López Obrador está al tanto de la formación de una nueva caravana de migrantes en Honduras, denominada “Caravana Madre” y que podría tener más de 20.000 personas.



Entre octubre y enero pasado, miles de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos indocumentados marcharon en caravanas hacia Estados Unidos, lo cual enfureció a Trump y provocó tensiones fronterizas.



La última vez que Trump amenazó con cerrar la frontera con México fue en diciembre, en el punto máximo de la disputa con el Congreso de Estados Unidos para conseguir los 5.700 millones de dólares que pedía entonces para construir el muro fronterizo.



Tras semanas de negociaciones entre la cartera de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de proteger la frontera, el Pentágono anunció el lunes su decisión de destinar 1.000 millones de dólares para erigir unos 92 kilómetros de nuevo muro fronterizo, construir y mejorar carreteras e instalar luces.