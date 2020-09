Trump amenaza bloquear acuerdo por TikTok y genera incertidumbre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La aprobación del acuerdo sobre TikTok es condicionada por el presidente Donald Trump a que el grupo chino propietario de la popular aplicación no conserve el control.

Estos comentarios generaron preocupación por el destino del acuerdo alcanzado el fin de semana para eludir el bloqueo ordenado por Estados Unidos contra la aplicación, que Trump considera un riesgo para la seguridad nacional.

El mandatario fue interrogado en una entrevista con la cadena Fox News sobre la posibilidad de que la compañía china ByteDance conserve un 80% de las acciones y respondió que si las empresas estadounidenses Oracle y Walmart no tienen un “control total”, no va a aprobar un acuerdo.



Trump indicó que Oracle y Walmart “tienen una asociación” para TikTok y aseguró que “van a tener un control total”.

Sin embargo, los detalles de la participación no están claros y según los diferentes recuentos varían los porcentajes de acciones que se quedarían en manos de Estados Unidos y de China y sobre todo quien controlaría los datos y los algoritmos.



La red social TikTok -que permite crear videos cortos, generalmente lúdicos- está bajo la amenaza de una prohibición en Estados Unidos -donde tiene más de 100 millones de usuarios- ya que Washington acusa a la empresa, sin dar pruebas, de estar espiando para el gobierno de Pekín.



El sábado la popular aplicación, muy centrada en el mercado joven, confirmó un proyecto para crear una asociación llamada TikTok Global con Oracle como socio tecnológico y con Walmart como aporte comercial para Estados Unidos.



ByteDance, que a su vez está bajo la presión del gobierno chino para no ceder a las pretensiones de Estados Unidos, afirmó que conservaría un 80% de control en la empresa TikTok Global tras salir a bolsa.



La empresa china sostuvo que el plan no implica “transferencia ni del algoritmo ni de tecnología” e indicó que las informaciones en este sentido son solo rumores. (Con información de AFP)