Tristeza, impotencia, miedo, shock: jóvenes uruguayos cuentan sus experiencias en Polonia y Rusia

"Mirada de tristeza, impotencia, mucho miedo... pero no lloran. Tal vez no lloran por la coraza cultural de no mostrar sus emociones, o por estar en una situación casi constante de alarma, o en shock”. Así describe a los migrantes ucranianos en Polonia Daniela Scapusio, una joven fotoperiodista uruguaya que estudia en Madrid y viajó a Polonia para reflejar la situación en Cracovia y Medyka.

A Scapusio le llamó la atención el orden en la frontera de Polonia-Ucrania. “Generalmente, en los medios se muestra el caos y la improvisación, sin embargo a mí me sorprendió el orden, la organización que llevan las distintas entidades internacionales de ayuda, los voluntarios, las carpas, los stands con pañales, las montañas de ropa para entregar”, relata a El País.

Cerca de la estación de tren de Cracovia hay centros de refugiados y, apenas llegan los migrantes, se les da comida, agua y muchas veces pasajes para que vayan a otros países de Europa. “Está previsto que se queden tres o cuatro días, pero se quedan más, porque no tienen adónde ir, o porque no quieren alejarse mucho, con la esperanza de volver a Ucrania pronto para reencontrarse con sus familiares que quedaron allí”, señala.

La situación en Polonia por la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Daniela Scapusio.

Se trata de familias divididas, debido a que, por la ley marcial decretada por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, los nacionales hombres deben permanecer en su territorio para la defensa (salvo excepciones). De ahí que llegan a Polonia, entre otros países receptores, muchas mujeres, niños y ancianos solos.



“En Medyka, la gente es llevada a los centros de refugiados en camiones de bomberos. Ya no se permite que los autos particulares hagan esta tarea para evitar la trata de personas. Hay 30 migrantes que no se sabe dónde están”, cuenta.

Scapusio compartió generosamente sus fotos con El País (expuestas en esta nota) y explicó: “Documenté la crisis humanitaria centrándome en los niños (...) A un mes de la guerra, los migrantes en Polonia no necesitan comida ni ropa, sino dinero para transportarse a España u otros países, o para pagar alquileres”, afirmó.

La situación en Polonia por la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Daniela Scapusio.

En Rusia.

Otro joven uruguayo que está viviendo el conflicto de cerca es el licenciado en Humanidades José Antonio Saravia, que vive en Moscú desde 2019. Viajó para estudiar el idioma e historia de Rusia, y planea regresar este año.



“La preocupación por la guerra era fuerte al comienzo, luego se fue disipando. Sí la gente tiene miedo de perder sus ahorros, los precios subieron 30% o más, pero ahora la presión de la inflación no es tan grande porque como Rusia no puede exportar su petróleo, lo vuelca al mercado interno y el combustible bajó de precio”, contó Saravia.



Agregó que muchos comercios de marcas extranjeras tienen están “temporalmente” cerrados, como Ikea, McDonald’s, Zara. “En el caso de Zara, desde afuera se puede ver que la mercadería está en los anaqueles, no la han retirado”, observó.

Apoyo Unicef, World Central Kitchen, los Scout son organizaciones presentes en la frontera Polonia-Ucrania, dando ayuda y distribuyendo recursos entre los migrantes. La mayoría afirma haber perdido sus trabajos, sus pertenencias y, muchos, sus casas. “Tienen mucho miedo de lo que pueda pasar con sus familiares en Ucrania”, dice Scapusio.