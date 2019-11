Tribunal rechaza pedido de Cristina Kirchner para transmitir su indagatoria por radio y TV

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó ayer el pedido de la expresidenta Cristina Kirchner para que su indagatoria del lunes próximo fuera transmitida en vivo por radio y televisión. Votaron por el rechazo los jueces Andrés Basso y Jorge Gorini. Rodrigo Giménez Uriburu se manifestó en disidencia.

Basso y Gorini advirtieron que antes de que comenzara el juicio habían fijado ya qué actos del proceso se iban a transmitir en vivo y cuáles no, y que las indagatorias no habían sido incluidas. Afirmaron que aquella decisión había sido “debidamente notificada a las partes” y publicada en el CIJ “sin recibir ningún tipo de cuestionamiento”.



De acuerdo con lo dispuesto el 9 de mayo por el tribunal, se televisó el inicio del debate y se trasmitirán también, “la discusión final” y “la lectura de la sentencia en su parte dispositiva y fundamentos”.



El pedido lo había hecho el jueves el abogado de la expresidenta, Carlos Alberto Beraldi, con el argumento de que, por ser un “juicio oral y público de gran trascendencia” resultaba apropiado “garantizar su difusión”. “El principio de publicidad del proceso constituye una de las condiciones fundamentales del recto servicio de administración de justicia”, había sostenido la defensa.



Según el voto de la mayoría, “la debida publicidad del juicio no exige su difusión en vivo” y está garantizada por la “libre concurrencia de la ciudadanía” a presenciar el debate y por su transmisión permanente en la Sala de Periodistas de los tribunales.

Giménez Uriburu, en su voto en disidencia, recordó que la prohibición de televisar las declaraciones indagatorias era para “preservar la autenticidad de los dichos de los testigos” y cumplir con lo que prevé el Código Procesal cuando dice que los testigos no pueden ver, oír ni ser informados de lo que pasa en la sala de audiencias, pero sostuvo que hoy esto “ha perdido razón de ser” dada la “enorme difusión” que tienen las declaraciones en los medios de comunicación.

Mal detenidos.

A su vez, el presidente electo de Argentina. Alberto Fernández se refirió al pedido de liberar a los exfuncionarios kirchneristas presos que comenzaron esta semana el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.



“No tengan dudas de que están mal detenidos en la mayoría de los casos. ¿Por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso”, dijo a Radio Colonia. “En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero solo los detienen porque son opositores. Cuando hablo del mal funcionamiento de la Justicia hablo de eso”, sostuvo Fernández.

El jueves, unas mil personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales protestaron frente a los tribunales para pedir “por la libertad de los presos políticos”.



Fernández puntualizó que no impulsará una reforma judicial. “La última vez que se usó el concepto de democratización judicial fue confuso y generó mucho lío”, dijo e indicó: “Hay instituciones desde las cuales podemos ir mejorando cosas”.