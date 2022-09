Tres propuestas para la colectividad italiana en el exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un ministerio para atender a los italianos en el exterior, la equiparación de los títulos universitarios y conservar el Ius Sanguinis -la ciudadanía italiana por derecho de sangre-son las tres principales propuestas que está presentando Francesca de Natale en su campaña por una banca de diputados por América del Sur.

Residente en Roma, De Natale estuvo la semana pasada en Montevideo para conversar con la colectividad italiana uruguaya sobre las elecciones legislativas del próximo 25 de septiembre.



De Natale integra la Liga, el partido político liderado por Matteo Salvini, que además es parte de una coalición con Forza Italia de Silvio Berlusconi y Hermanos de Italia de Giorgia Meloni, gran favorita a ganar las elecciones legislativas.



En América del Sur hay 1,5 millones de habilitados a votar en las elecciones italianas del 25 de septiembre. De ellos, 96.000 están en Uruguay, entre italianos residentes y descendientes que tienen la ciudadanía. Uruguay es el tercer país con más votantes italianos en la región, luego de Argentina (783.000) y Brasil (435.000).



Por América del Sur se eligen dos diputados para una cámara baja con 400 representantes, y un senador en la cámara alta con 200 bancas.



De Natale dijo a El País que es importante que los italianos en el exterior “no tiren su voto a la basura” y elijan a representantes que puedan estar efectivamente en el Parlamento. “Vivo en Roma y puedo estar en el Parlamento”, sostuvo.



Su vínculo con América del Sur viene porque una rama de su familia emigró a Argentina. “Vine a Uruguay porque creo que es importante conocer el territorio, hablar con la gente”, dice, y presenta las tres principales propuestas para su campaña electoral.



“Un ministerio para los italianos en el exterior es necesario porque los consulados no pueden atender todas las necesidades de la comunidad italiana, por ejemplo expedir pasaporte”, explica.



En ciudades como Buenos Aires y Montevideo el pasaporte se tramita en el consulado italiana, cuando en Italia basta con ir a una comisaría de policía.



Con respecto a la equiparación de títulos universitarios, De Natale dice que “debería ser automático” y permitir que un argentino o un uruguayo trabajar en Italia si está calificado. “Por ejemplo, tenemos una falta de médicos en Italia. Debería ser más fácil este intercambio”.



Finalmente, el Ius Sanguinis, un tema que es muy caro para los descendientes de italianos en el exterior. El planteo de mantener este sistema tal como está viene porque el Partido Democrático (PD) pidió mantener la ciudadanía en el exterior a italianos de primera y segunda generación.



“Esto no creo que sea correcto, porque las raíces son raíces y no se puede decir ‘tú sí, tú no’. Si tienes raíces italianas es justo que obtengas tu ciudadanía. No existen italianos seria A y serie B”, sostuvo De Natale.



También propone cambiar la forma de votar en el exterior. “La votación por correo no es segura”, opina, y dice que debería pensarse en un sistema más confiable “que permita que la voluntad del ciudadano italiano sea respetada”.