Tres noticias esperanzadoras en medio de la pandemia del coronavirus

Una mujer de 103 años sobrevive al nuevo coronavirus en Irán



Una mujer de 103 años se curó del nuevo coronavirus en Irán, a pesar de la alta mortalidad que sufren las personas mayores de 70 años, informó la agencia oficial iraní Irna. La paciente había sido hospitalizada en la ciudad de Semnan, a unos 180 km al este de Teherán, informó Irna, que no reveló de la mujer. Fue "autorizada a salir del hospital después de haberse recuperado completamente", añade el artículo citando a Navid Danayi, director del centro hospitalario universitario de la ciudad.

Según la agencia, es el segundo paciente de edad muy avanzada que contrae la enfermedad covid-19 y se recupera en Irán. Irna cita el caso de un hombre de Kerman, en el sudeste del país, que sobrevivió a la neumonía viral a los 91 años. Este se curó después de haber estado enfermo durante tres días, a pesar de sufrir de hipertensión y asma, circunstancias agravantes. Irna no especifica el tratamiento que recibieron estos dos pacientes. Fuera de China, país donde se registraron los primeros casos de enfermedad a finales de 2019, Irán es uno de los países más afectados por la epidemia mundial de covid-19. Casi 1.000 personas murieron debido al nuevo coronoavirus, que no perdona a ninguna de las 31 provincias de Irán, según el último balance oficial, que da cuenta de más de 16.000 contagiados confirmados. AFP