Al menos tres muertos en Oregón tras tiroteo en un supermercado

Al menos tres personas han resultado muertas, entre ellas el atacante, en un tiroteo ocurrido en la noche del domingo en un supermercado del estado de Oregón (EE.UU.), informaron los medios locales.

El incidente se produjo hacia las 19.00 hora local en el centro comercial The Forum, en la localidad de Bend, una pequeña ciudad a unos 200 kilómetros al sureste de Salem, la capital de Oregón.

El presunto atacante se encuentra entre los fallecidos, según confirmó el departamento de Policía de Bend a la cadena ABC News.



La policía cree que el sospechoso armado entró por la parte trasera del centro comercial e inicialmente disparó contra un estacionamiento del supermercado Costco y de una tienda Big Lots.



Según la cadena, no se produjeron víctimas en ninguno de estos dos lugares.



Sin embargo, la policía cree que, posteriormente, el sospechoso entró en un supermercado de la cadena Safeway y disparó al menos a un individuo cerca de la entrada, quien fue trasladado a un hospital local en el que falleció, dijo la policía.



El sospechoso continuó dentro del supermercado, disparó y mató al menos a otra persona, agregó la policía.



Los oficiales que respondieron al tiroteo entraron en el supermercado y encontraron al sospechoso de haber cometido el ataque muerto dentro de la tienda. Según la policía, los agentes no dispararon en ningún momento.



El jefe de policía de Bend, Mike Krantz, dijo a los periodistas que el sospechoso portaba un fusil AR-15 y una escopeta. Las identidades del sospechoso y de las víctimas no fueron reveladas, precisó la cadena ABC, que añadió que el suceso sigue bajo investigación.