Al menos tres muertos y varios heridos en ataque de un hombre con un cuchillo en Alemania

Al menos tres personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque protagonizado por una persona, aparentemente con un cuchillo, este viernes en la ciudad alemana de Wurzburgo, informó la policía.

"El atacante fue reducido después de que la policía usara armas de fuego. Hay varios heridos y fallecidos", comunicó la Policía mediante Twitter.



Según el diario Bild, el atacante utilizó un cuchillo, con el que mató a al menos tres personas e hirió a otras seis.



Según informa la cadena DW, el sospechoso fue reducido por la Policía tras dispararle en una pierna y aún no hay claridad sobre las motivaciones de la acción.



"Todavía estamos en el lugar con un personal sólido. El atacante se sintió abrumado por el uso de armas de fuego por parte de la policía. Hay varios heridos y también muertos de los que llorar. ¡Ya no hay peligro! Más información a continuación", escribieron en la cuenta de la Policía en Twitter.



La policía, que precisó en su tuit que no había ningún otro agresor, puso en marcha un gran despliegue en el centro de la ciudad bávara.