Tres heridos por ataque con cuchillo en Londres

Un incidente de carácter terrorista ayer domingo en el barrio de Streatham, en el sur de Londres, se saldó con al menos tres personas heridas, una de ellas en estado crítico, y el agresor abatido a tiros por la Policía. Según Scotland Yard, el ataque “guarda relación con el Islam”.

El ataque ocurrió sobre las 14.00 hora de Londres (las 11 en Uruguay), cuando se escuchó un tiroteo y al poco tiempo se llenó la zona de ambulancias, helicópteros y agentes armados.



Según algunas versiones recogidas por la BBC, el agresor entró en un comercio y comenzó a apuñalar a personas al azar, hiriendo a un hombre y a una mujer. Cuando abandonó el local, acuchilló a otra víctima, otra mujer.



“Una de las víctimas -el hombre- está hospitalizada luchando por su vida”, una segunda “ha sido tratada por lesiones menores en el lugar antes de ser trasladada al hospital” y otra se encuentra ingresada, si bien su estado no reviste gravedad, informó la policía. Y agregó que el agresor llevaba adosado al cuerpo un dispositivo explosivo falso.



Scotland Yard calificó lo ocurrido como un “incidente de carácter terrorista” y consideró que guarda “relación con el Islam”.



Algunos testigos dijeron que el hombre estaba armado con un machete. Uno dijo que tenía latas plateadas en su pecho.



El exagente de la unidad antiterrorismo David Videcette, dijo en las redes sociales que el agresor podría haber estado vigilado por la Policía, pues “el tipo de vehículos patrulla que había en la calle” así como agentes vestidos de civil revelan que estos podrían llevar a cabo “una operación armada de vigilancia previamente planeada” en el momento del ataque.



El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, agradeció públicamente la respuesta de los servicios de emergencia, al igual que el alcalde de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, quien destacó su “rápida y valiente” reacción.



“Los terroristas buscan dividirnos y destruir nuestra forma de vida - aquí en Londres nunca les dejaremos triunfar”, dijo Khan.



Sky News citó a Gulled Bulhan, un estudiante de 19 años de Streatham, diciendo que vio el tiroteo frente a una tienda.



“Estaba cruzando la calle cuando vi a un hombre con un machete y latas plateadas en su pecho que era perseguido por quien supongo era un agente encubierto de la policía, ya que vestía ropas de civil”, dijo Bulhan. “El hombre luego disparó. Creo que escuché tres disparos, pero no lo puedo recordar bien”, agregó.



El último incidente de este tipo en Londres fue en noviembre, cuando la policía mató a tiros a un hombre con un falso chaleco suicida que mató a puñaladas a dos personas e hirió a tres más antes de ser derribado por transeúntes.



El ataque, ocurrido en el Puente de Londres, fue ejecutado por un hombre que simpatizaba con milicianos islamistas.

Incidente en Bélgica

En tanto, la Policía belga descartó que fuese un atentado terrorista otro incidente ocurrido ayer domingo en la ciudad de Gante, cuando una mujer resultó herida leve tras ser alcanzada por los disparos de los agentes tras esgrimir un cuchillo.



“No existe ninguna indicación de que el incidente ocurrido este domingo en Gante sea de naturaleza terrorista”, indicó la Fiscalía de Flandes Oriental, que no ha facilitado ninguna información más sobre la investigación judicial que se lleva a cabo.



La Policía ha señalado que la autora del incidente es una mujer, que resultó herida leve, y no un hombre, como inicialmente se informó.



La Policía no ha determinado si se hirió a algún viandante, aunque la cadena de televisión francófona RTBF apunta a que resultaron lesionadas dos personas, una de ellas en el vientre.