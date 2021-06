"Todos, todas y todes": polémica en homenaje argentino a las víctimas del COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente argentino Alberto Fernández encabezó este domingo una ceremonia en memoria de los muertos por COVID-19 en todo el país, que suman 92.317. El encuentro, que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la presencia de los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dejó escenas que no tardaron en transformarse en virales en las redes.

“Buenos días, todos, todas y todes”, dijo la actriz Laura Novoa, en su rol de presentadora del evento. El uso del llamado “lenguaje inclusivo” despertó el rechazo de muchos usuarios en Twitter, y el inicio de algunos cruces en la red social.

“Ni en un acto en memoria tienen un poco de vergüenza ni de respeto”, señaló una usuaria. “¿A quién se le ocurrió este papelón? ¿Cuánto nos salió a nuestros bolsillos?”, escribió el conductor de Eltrece, Ángel de Brito.



#27JRepudioTotal se convirtió en tendencia a nivel nacional, luego de que muchos condenaran el acto homenaje de este mediodía. En este contexto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, cuestionó la motivación detrás de la iniciativa.

“Honrar a 92.360 muertos no es el fin de una tragedia que no terminó”, dijo, y remarcó: “La peor, equiparable a 142 guerras por las Malvinas. El gobierno ahora deberá preguntarse cuántas de esas muertes, y de las muchas más que habrá, pudieron y podrían evitarse de haber hecho lo que correspondía”.



Así, Novoa protagonizó otro momento que también despertó algunas risas en las redes.



“La Argentina realiza este ceremonia de homenaje a las personas fallecidas por el Covid-19, en toda la extensión del país nos sentimos hoy mancomunados a pesar de la distancia”, comenzó la actriz, quien precisó que -instantes previos- se había escuchado a Susanna Moncayo interpretar La Pasión, según San Mateo, “de John Sebastian Bach”.



El nombre del compositor alemán es Johann Sebastian Bach, lo que generó chistes. “No sabía que Johann era inglés y no alemán”, ironizó un usuario.



Tras un espectáculo musical, el acto contó con las palabras de Alberto Fernández, que apeló a la reconciliación de cara a la salida de la pandemia.



“Lo mejor que podemos hacer como sociedad es que tanto pesar se vuelva fuerza e impulso para construir el futuro de nuestro país. Con diversidad y sin divisiones irreconciliables, cuidemos a la Argentina, cuidémonos entre todos y todas”, pidió el primer mandatario, quien sostuvo: “Juntos y juntas derrotaremos a la pandemia. Recorramos unidos ese camino: cuidar, recuperar, reconstruir. Así podremos mirar el futuro con memoria y con esperanza”.