Todo el mundo pidió paz para Navidad

AFP

Los llamamientos a la paz mundial estuvieron presentes en los festejos navideños en todo el mundo. Así ocurrió en en Vaticano, en Tierra Santa, en Bagdad y en todas partes del planeta. Aún así, las celebraciones se ensombrecieron por el asesinato en plena misa, de un diputado en Sri Lanka.

En el Vaticano, el papa Benedicto XVI pidió a los fieles durante la Misa de Gallo el sábado a medianoche que "no permitan que la llama de luz de la Navidad sea apagada por los corazones fríos de nuestra época".

Mientras el Papa pronunciaba su homilía en la basílica de San Pedro, el Patriarca latino de Jerusalén, Michel Sabbah, celebró una misa de medianoche en la catedral de la Natividad de Belén. Miles de palestinos y peregrinos asistieron a esta ceremonia. Tras cinco años de Intifada, Belén ha vivido una Navidad casi feliz a pesar de la construcción por parte de Israel de un muro que separa la ciudad de la Natividad de Jerusalén.

GUERRA. Las celebraciones navideñas significaron un momento de esperanza en zonas afectadas por la guerra. Si bien en Kirkuk, una ciudad del norte de Irak que supo albergar una importante comunidad cristiana, no se celebró ninguna misa, en Mosul (norte) los militares estadounidenses recibieron la visita del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, quien les sirvió la cena de Nochebuena.

En Sri Lanka la Navidad no concedió tregua. Un diputado tamil restuló muerto y ocho personas resultaron heridas durante la misa celebrada en San Miguel de Batticaloa.

En un discurso que tuvo tono lúgubre, la reina de Inglaterra, Isabel II, deploró en su tradicional intervención pública de Navidad las vidas perdidas durante los atentados de Londres el 7 de julio y recordó a las víctimas del tsunami del pasado 26 de diciembre.

Pero a nivel popular, la Navidad volvió a reflejar en todo el mundo la unión de los seres queridos, el respeto por las tradiciones locales y la renovación de la esperanza.