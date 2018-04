Los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos van en "aumento constante", según estudio

Los tiroteos en las escuelas estadounidenses, que se mantienen en un "constante aumento", han provocado más muertes en los últimos 18 años que en todo el siglo XX, según reveló un estudio el jueves.

Publicado en el Journal of Child and Family Studies, el estudio contabilizó los tiroteos masivos, en los que al menos cuatro personas resultaron muertas o heridas, y las cifras de muertes en escuelas de niños y adolescentes de cinco a 18 años desde 1940. El estudio omitió los tiroteos entre bandas rivales, así como los que ocurrieron en universidades.



Estados Unidos no registró tiroteos masivos que se ajustaran a esos criterios hasta 1940, cuando el director de una escuela secundaria mató, antes de suicidarse, al superintendente, al director general, a un funcionario comercial del distrito y a dos maestros, porque creía que iba a ser despedido al final de ese año escolar, indicó el estudio.

Los investigadores encontraron que en las décadas de 1950 y 1960 no hubo tiroteos masivos, pero en 1979 comenzó un "aumento constante" de balaceras en escuelas, luego de que una adolescente de 16 años con problemas mentales disparara en una escuela primaria y matara a dos adultos e hiriera a ocho estudiantes y un adulto, señaló la investigación.



La década de 1990 representó un decenio particularmente trágico con 36 personas muertas en 13 tiroteos. De 2000 a 2018, los investigadores contabilizaron 66 muertes en 22 tiroteos masivos en escuelas.



Esta cifra es mayor que la de 55 muertos en 22 tiroteos en escuelas a lo largo de seis décadas: de 1940 a 1999, señaló.

"En menos de 18 años, hemos visto más muertes relacionadas con tiroteos en las escuelas que en todo el siglo XX", dijo el autor de estudio, Antonis Katsiyannis, de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur.



"Una tendencia alarmante es que la mayoría de los tiradores del siglo XXI han sido adolescentes, lo que sugiere que ahora es más fácil para ellos acceder a las armas, que más frecuentemente sufren de problemas de salud mental o que carecen de habilidades para resolver conflictos".



Al menos 60% de los tiroteos analizados por los investigadores en las escuelas de Estados Unidos en el siglo XX fueron perpetrados por adolescentes de 11 a 18 años, contra 77% desde el año 2000.



La violencia causada por las armas de fuego en Estados Unidos constituye una "epidemia que debe ser remediada", concluyó el estudio.