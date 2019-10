Tiroteo en Estados Unidos: cuatro muertos y cinco heridos tras ataque en un bar de Kansas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro muertos y cinco heridos: ese fue el saldo de un tiroteo en la madrugada de este domingo en Kansas City, Estados Unidos. El hecho ocurrió cuando un hombre armado entró en un bar y disparó a quienes se encontraban el lugar.

El departamento de Policía de la ciudad confirmó el hecho a través de Twitter, donde indicaron que el saldo había sido de cuatro personas muertas y cinco heridas.

Según publica la cadena de noticias CNN, el vocero de la Policía Thomas Tomasic indicó que los disparos comenzaron a las 1:27 de la madrugada en el bar Tequila KC.

Tomasic explicó además que pasada la medianoche recibieron una llamada de emergencia y que aún no se tienen datos certeros sobre quién pudo haber atacado el lugar.

Ahora, los agentes están tratando de averiguar si existen vídeos de vigilancia que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido en el establecimiento ubicado en el centro de Kansas City, la tercera ciudad más poblada del estado de Kansas.



Según The New York Times, los motivos por los que se produjo el hecho aún no están claros y aún no se sabe si hubo uno o más atacantes.



Los heridos fueron trasladados a un hospital y de acuerdo con las primeras versiones se encuentran estables.