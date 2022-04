Cuatro heridos y un sospechoso muerto tras un tiroteo en Washington

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuatro personas, incluida una niña, resultaron heridas este viernes en un tiroteo que provocó el caos durante seis horas en el norte de Washington, Estados Unidos, y que terminó con el hallazgo de un sospechoso muerto en un aparente suicidio.

Un hombre y una mujer resultaron gravemente heridos y una menor de 12 años sufrió una lesión leve, mientras que otra mujer de unos 60 años resultó levemente herida por una bala que le rozó la espalda, pero no necesitó ir a un hospital.



El suceso provocó el caos durante horas en la zona del tiroteo, un área adinerada entre los barrios de Van Ness y Cleveland Park, donde hay varios colegios y donde se ubica la Universidad del Distrito de Columbia.

Pasadas las 21:30 (01:30 GMT del sábado), seis horas después de que surgieran las primeras noticias sobre el incidente, la Policía confirmó finalmente que había localizado al sospechoso tras una búsqueda frenética.



"El sospechoso ha sido localizado muerto dentro de una residencia en el área de la avenida Connecticut y la calle Van Ness", indicó la Policía del Distrito de Columbia, donde se encuentra Washington, en un tuit.



Poco antes, las autoridades habían publicado las fotografías de un joven de 23 años al que estaban buscando para interrogarle por el tiroteo y al que identificaron como Raymond Spencer, de Fairfax (Virginia), uno de los suburbios de la capital.



El sospechoso fue hallado muerto en el cuarto de baño de un apartamento del edificio residencial AVA en Van Ness, indicaron a la cadena NBC fuentes cercanas a la investigación.



Según el diario The Washington Post, las autoridades están examinando publicaciones en internet que podrían corresponder a Spencer, en particular en la plataforma 4chan, donde un usuario con ese nombre empezó a escribir a las 15:24 de la tarde (19:24 GMT), más o menos cuando la Policía avisara del tiroteo.



"Querido Dios, por favor, perdóname", escribió ese usuario en su primer mensaje, seguido unos minutos después por otro que decía: "Esperando a que la Policía me encuentre" y uno más en el que se burlaba de que los agentes le estaban buscando "en el lado incorrecto del edificio".



Además, un usuario llamado Raymond Spencer actualizó la página web de Wikipedia de la cercana escuela preparatoria Edmund Burke a las 16:33 (20:33 GMT), y escribió: "Un hombre armado disparó hacia la escuela el 22 de abril de 2022. El sospechoso sigue a la fuga".



El tiroteo provocó que la citada escuela retuviera a los niños hasta después del atardecer en clases cerradas y acompañados de agentes, mientras la Policía insistía en que todavía había una "amenaza activa" en la zona.



Equipos de Policía armados incluso con rifles semiautomáticos peinaron el área, revisando cada esquina de edificios y calles, sobrevolaron la zona con helicópteros y cortaron el tráfico en una de las grandes arterias de la ciudad, la avenida Connecticut.



"Normalmente, este es un sitio tranquilo. Sigo tratando de procesar lo que ha ocurrido", dijo Eduardo Bugay, un residente de la zona que aseguró haber oído cuatro disparos de bala y haber visto a gente corriendo por la calle, en declaraciones al Post.