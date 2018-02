Tiroteo en el centro de Zúrich: hay dos muertos

Hoy viernes dos personas murieron en medio de uin tiroteo ocurrido en un banco de Zúrich, Suiza.



Según informa la agencia de noticias Reuters, la Policía suiza dijo que no hay indicios de que el tiroteo esté relacionado con un acto de terrorismo.



Los agentes llegaron al lugar, ubicado cerca de la principal estación de trenes, sobre las 14:30 horas local y encontró a una persona muerte y a otra gravemente herida. Poco tiempo después, también murió.



Las autoridades no dieron mayores detalles, pero dijeron que la situación estaba bajo control y que no había peligro para el público.



Un periodista de Reuters vio dos pequeñas tiendas de campaña erigidas en la escena del crimen bloqueada, cerca de las oficinas utilizadas por el banco suizo UBS.