El tirador de Parkland había contado todo su plan en un video: "Todos van a morir"

La masacre de Parkland todavía resuena en los habitantes de Florida, Estados Unidos.

El tiroteo que el joven de 19 años Nikolas Cruz comenzó en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas de ese estado el 14 de febrero pasado, que causó 17 muertos, atormenta a todo Estados Unidos, que está cansado de los ataques a tiros y que reclama que se termine de una vez la venta libre de armas para evitar más tragedias.

Ahora, la masacre volvió a ser centro de atención por los videos que se dieron a conocer sobre el agresor, en donde se lo ve explicando sus planes. En las filmaciones caseras, grabados por él mismo, Cruz no sólo cuenta lo que hará, sino que revela dónde y hasta sus expectativas.

"Hola, mi nombre es Nick y voy a atacar una escuela a tiros en el 2018. Mi objetivo es por lo menos 20 personas con un AR-15... El lugar será Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Va a ser algo grande. Y cuando me vean en las noticias, van a saber quién soy. Todos van a morir. Espero ansioso que llegue ese día", asegura el joven, que está preso desde que fue atrapado minutos después del ataque y que enfrenta la posibilidad de ser condenado a pena de muerte.



"Voy a subir las escaleras, dejar mi mochila, sacar mi AR y voy a matar a la gente que esté en el patio principal. La gente va a morir. Odio a todos y a todo. Estoy harto de que me digan que soy un idiota", dice en otro momento. Además, agrega que vivió toda su vida en solidad y que odia todo. "Son ustedes los idiotas, los que tienen el cerebro lavado", asegura Cruz.

Vestido con una remera verde, un gorro con visera, el joven graba el mensaje con los auriculares de su celular puestos y un temple que da escalofríos.

Por ahora, los investigadores no lograron explicar las razones que llevaron a Cruz a cometer la masacre. Eso sí, su culpa no fue cuestionada: la Policía dijo que confesó y sus abogados admitieron fácilmente que él era el pistolero. Sin embargo, a pesar de que tras la masacre se supo que era un joven problemático con un patrón de comportamiento perturbador y supuesta violencia, lo que lo motivó a abrir fuego sigue sin respuesta, según lo publicado por el diario The Washington Post.



Tanto las autoridades locales como federales fueron advertidas sobre su potencial de violencia, incluso hubo avisos específicos tanto al FBI como a la Policía local de que podría llevar a cabo un tiroteo en una escuela. Pero las advertencias aparentemente no fueron escuchadas.



Tras su declaración, los fiscales advirtieron que Cruz llevó a cabo los homicidios "de manera fría, calculada y premeditada". Ahora, los videos sugieren que había pensado bien lo que quería hacer.