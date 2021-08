Un tigre mató a una cuidadora en un zoológico de Chile

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una mujer de 21 años falleció en Chile por el ataque de un tigre en una jaula de un zoológico en el que trabajaba, en la región de O'Higgins, al sur de Santiago, confirmaron fuentes oficiales.

La joven, que se desempeñaba en el área de mantenimiento del Parque Safari de Rancagua, se encontraba realizando la limpieza de las instalaciones, alrededor de las jaulas, sin percatarse de que una de ellas estaba abierta, informaron desde el cuerpo policial de Carabineros.

El felino, un tigre en cautiverio, atacó en el cuello a la mujer, que falleció pocos minutos después pese a los intentos del personal de seguridad del recinto de socorrerla y a la intervención de cuerpo de bomberos y del personal médico de urgencia, que no lograron reanimarla.



Antonio Rojas, gerente general de Parque Safari, sostuvo que un automóvil de rescate espantó animal, que regresó a su jaula, con el fin de rescatarla, aunque ya era demasiado tarde y agregó que el episodio debió durar entre 10 y 15 minutos en total.



"Nadie espera que ocurran situaciones como estas y estamos inmensamente afectados por lo ocurrido. Cuáles fueron las circunstancias y condiciones que fallaron es un proceso que está en investigación", agregó.



Según especificó Rojas, la mujer se encontraba desempeñando "acciones rutinarias" de limpieza junto a un compañero y, en concreto, su labor consistía en limpiar la gravilla de los rieles de un portón eléctrico próximo a las dependencias de los leones y de los tigres.



El parque, que cerró sus puertas para los visitantes tras el trágico suceso, es el único centro de rehabilitación de fauna silvestre en la región y lleva abierto 14 años.

Denuncia penal

El senador chileno Guido Girardi anunció que presentará una denuncia penal en contra de quienes resulten responsables del ataque mortal de un tigre que sufrió una cuidadora de un zoo mientras trabajaba.



"Vamos a presentar una denuncia penal para que estos hechos no queden impunes, ha fallecido una persona", dijo Girardi a la prensa.



"No es la primera vez. Hay personas que han perdido parte de su cuerpo y animales que han muerto o han sufrido daños producto de negligencias", agregó.



El senador es autor de un proyecto de ley que busca prohibir los zoológicos por ser considerados como una cárcel animal, iniciativa que está a trámite en el Congreso.



El legislador anunció que incluirán en ese proyecto "sanciones penales y responsabilidad civil objetiva" por falta de seguridad y eventos como el ocurrido este viernes.



"El caso de esta trabajadora demuestra que estos zoológicos no solo no respetan los derechos de los animales sino que tampoco respetan la seguridad y los derechos de sus trabajadores y trabajadoras", expresó Girardi.



El senador se refirió a estos recintos como "lugares sadomasoquistas, patológicos y enfermizos donde se le enseña a los niños a disfrutar del sufrimiento de otro ser vivo" e insistió sobre la necesidad de eliminarlos y cambiarlos por lugares de rehabilitación y conservación de animales.

Las autoridades investigan el suceso para esclarecer lo ocurrido. Según publicaciones de la prensa local, la gerencia del lugar señaló que se dieron indicaciones a los trabajadores de no limpiar la zona de los tigres, mientras que compañeros de la fallecida dijeron que la negligencia fue que no se le avisó de que el tigre estaba suelto