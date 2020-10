Tiburones congelados: el extraño método del "Chapo" Guzmán para traficar cocaína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de la empresa Corporativo Pesquero Velázquez, propiedad de Martín Velázquez Cuevas, el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín "Chapo" Guzmán, estuvo trasladando cocaína desde Costa Rica en tiburones congelados que eran rellenados con la droga y trasladados desde Centroamérica hasta el Puerto de Progreso, Yucatán (México) para después ser transportados a Jalisco.

Esa operación, para la que sacrificaron decenas de miles de escualos, duró varios años, al menos desde 2009 que se decomisó un primer cargamento de tiburones con cocaína en Progreso, por parte de la Secretaría de Marina, hasta 2017, año en que fue detenido y acusado el empresario pesquero Velázquez.

A esa operación, en la que también se enviaba droga a Houston, Texas, y a otras partes del mundo, se le denominó "Caso Tiburón" y forma parte de las detenciones y golpes al cártel sinaloense, documentadas por el gobierno mexicano. La empresa pesquera que trabajaba para los narcos sinaloenses reportó de 2007 a 2019 depósitos por más de US$ 13 millones y retiros en ese mismo lapso por US$ 85 millones. Según las investigaciones financieras del gobierno federal, esta empresa recibió en sus cuentas recursos que triangulaba enviándolos a cuentas de un sujeto identificado con el Cártel de Sinaloa.

En un reporte oficial del gobierno de México, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), se detalla de los bloqueos de 1.354 cuentas bancarias de 401 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, a las que se les congelaron montos de casi US$ 90 millones. En la lista se encuentran a 77 familiares y el resto son empresas de prestanombres vinculadas a Joaquín "El Chapo" Guzmán, Ismael "El Mayo" Zambada y Juan José Esparragoza Moreno "El Azul", todos señalados en las listas de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EU) y en las Listas de Personas Bloqueadas de la UIF.



De un total de 871 objetivos que fueron relacionados con el Cártel de Sinaloa, 273 fueron identificados por la OFAC, 165 por las Listas de Personas Bloqueadas, 250 a través de denuncias penales y 77 familiares de los tres capos sinaloenses. De "El Chapo" se incluyó a 29 familiares, entre sus 10 hijos (uno de ellos Edgar Guzmán López, ejecutado en 2008), sus tres esposas, cuatro hermanos, 11 sobrinos y un cuñado; de "El Mayo" se revisó a 21 familiares, entre sus tres hermanos, una pareja, siete hijos, un nieto, dos cuñados, dos sobrinos, dos nueras y una apoderada legal de una empresa, todos ellos vinculados a 14 empresas que fueron investigadas; mientras que a "El Azul" le investigaron a 13 familiares, dos cónyuges, seis hijos, una nuera, un yerno, una esposa de su sobrino y una hermana, además de 23 operadores financieros y prestanombres que manejaban 23 empresas vinculadas al capo.



El informe revela que tan solo a "El Chapo" Guzmán se le identificaron 3.184 sujetos con operaciones en el sistema financiero y que tenían vínculos con el narcotraficante preso en Estados Unidos, mientras que al Cártel en su conjunto le detectaron operaciones financieras relevantes por US$ 1,4 millones en el sistema bancario nacional, US$ 527.000 en transferencias internacionales, US$ 3,3 millones en compra de vehículos, US$ 95.000 y relojes y US$ 4,2 millones en compra de inmuebles. De Joaquín Guzmán se menciona en documento oficial en poder de esta columna que "Fue considerado como el narcotraficante más poderoso del mundo, según varios recuentos internacionales", luego refiere su detención en 2016, su extradición a Estados Unidos en 2017 y el juicio y condena a cadena perpetua.



Financieramente, sigue el informe, Joaquín Guzmán Loera es referido en más de 800 operativas a nombre de otros sujetos, debido a una operación aduanera en la cual se refiere la averiguación previa número 4058/DGI/93 con fecha del 3 de marzo de 1998, sin precisar mayores datos. Sobre la actividad y los reportes del Chapo ante el fisco federal señala: "Sin información fiscal ni corporativa".