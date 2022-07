Tiburón de casi dos metros atacó a un hombre en Florida, Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un hombre de Florida, Estados Unidos, resultó herido tras ser atacado por un tiburón de 1,8 metros de longitud en una playa de la costa este, informan este lunes medios locales.

Las autoridades del condado Volusia, en el centro de Florida, acudieron al rescate de un hombre de Miami de 24 años que la tarde del domingo se encontraba haciendo surf en una playa de New Smyrna Beach y fue mordido en un pie por el escualo.

El joven, que no sufrió heridas de gravedad y fue por su propia cuenta a un hospital local, señaló que poco antes de ser atacado había visto que el tiburón comía peces de un cebo.

El incidente es el segundo de su tipo que ocurre en el citado condado en un lapso de siete días y el cuarto en lo que va del año, según reporta el diario local The Daytona Beach News-Journal.



Previo al ataque del domingo, el pasado 3 de julio un hombre de Daytona Beach de 28 años hacía surf en una playa de New Smyrna Beach y, tras caer al agua, fue mordido en su pie izquierdo por un tiburón, aunque la herida no resultó ser grave.



Además, la semana pasada fue dada de alta de un hospital de Florida Addison Bethea, una joven de 17 años a la que fue necesario amputarle una pierna tras ser atacada por un tiburón de 2,7 metros de largo en una playa del noroeste de este estado.

Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, una entidad ligada a la Universidad de Florida, este estado es donde más ataques de tiburones a humanos se producen, si bien los expertos coinciden en que estos en general son extremadamente raros.



En 2021 hubo 28 casos en Florida, lo que significa el 38% del total ocurrido ese año en todo el mundo, cuando se registraron un total de 73 no provocados, de ellos 9 mortales, y 39 provocados.



Los investigadores no descartan que el número de ataques se incrementen en vista del incremento de personas en las playas tras el declive de la pandemia de la covid-19, así como que estos animales se muestran cada vez más propensos a nadar en aguas bajas.