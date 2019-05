Theresa May bajo presión para renunciar tras un nuevo fracaso del Brexit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Casi tres años después de que el 52% de los votantes del Reino Unido se mostró a favor de abandonar la Unión Europea, la salida del bloque sigue trancada. Esta semana May ofreció votar por cuarta vez en la Cámara de los Comunes su acuerdo para el Brexit, y a fin de conseguir apoyos abrió la posibilidad de un segundo referéndum y lazos comerciales más estrechos con la UE, dos puntos que hasta ahora se había cerrado a considerar.

Pero el rechazo fue brutal. Tanto laboristas como conservadores criticaron su proyecto. “Hay una última oportunidad de hacerlo bien y salir de una manera ordenada. Pero ahora es el momento en que la primera ministra Theresa May debe irse y sin demora”, escribió en el Financial Times el conservador Tom Tugendhat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento.



No está claro cómo ni cuándo abandonará Reino Unido la UE, ni incluso si lo hará. La actual fecha límite para su salida es el 31 de octubre. Ayer la ministra encargada de relaciones con el Parlamento, Andrea Leadsom, renunció porque no cree que el gobierno pueda cumplir con la promesa de sacar a Reino Unido de la UE.