Theresa May combatió, pero deja el cargo derrotada por el Brexit

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Theresa May resistió lo que pudo para cumplir con la misión que se le había encomendado: hacer cumplir el mandato del referéndum de 2016 en el cual el 52% de los británicos votaron por sacar al Reino Unido de la Unión Europea (UE). Pero no pudo. Combatió y perdió.

Por eso ayer viernes, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, la primera ministra Theresa May anunció su dimisión, reconociendo su incapacidad para hacer que sus propios parlamentarios voten el acuerdo que negoció para la salida del Reino Unido de la UE.



“Pronto dejaré de ocupar el puesto cuyo ejercicio ha sido el honor de mi vida”, dijo May en la puerta de la residencia oficial de Downing Street. “La segunda primera ministra, pero ciertamente no la última”, agregó en referencia a la también conservadora Margaret Thatcher, la histórica “dama de hierro” que gobernó entre 1979 y 1990.



“No lo hago con resentimiento, sino con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo”, declaró May, bajo la atenta mirada de su marido, Philip.



“Lo intenté tres veces” pero “no fui capaz” de lograr que el Parlamento aprobase el acuerdo de Brexit, reconoció.



May, que llegó al poder en julio de 2016 tras la renuncia del también conservador David Cameron por la inesperada victoria del Brexit en el referéndum, quería a toda costa sacar a su país del bloque, pero desde hacía meses estaba cada vez más sola y debilitada políticamente. Su propio partido le estaba pidiendo que diera un paso al costado.

Theresa May. Foto: EFE

Al justificar sus esfuerzos para concretar el Brexit, la primera ministra saliente, de 62 años, recalcó que el referéndum de 2016 no fue solamente una votación a favor de salir de la UE, sino de “un profundo cambio en nuestro país, una llamada para hacer del Reino Unido un país que realmente sirva a todo el mundo”.



“Creo que era correcto perseverar incluso cuando las posibilidades de fracasar parecían altas, pero ahora me parece claro que en el interés del país es mejor que un nuevo primer ministro lidere ese esfuerzo”, agregó al borde de las lágrimas.

"No cambiará nada", dijo May.

May dejará el cargo el 7 de junio, tras recibir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien visitará Reino Unido del 3 al 5. La semana siguiente comenzará el proceso para designar a su sucesor, que será nombrado antes del receso parlamentario, el 20 de julio. De momento, hay dos que se lanzaron a esa carrera: el canciller, Jeremy Hunt, y su predecesor, Boris Johnson.



Tras el referéndum de junio de 2016, el Reino Unido debía haber abandonado el bloque el 29 de marzo.



Tras año y medio de arduas negociaciones con la UE, May había logrado en noviembre firmar con sus 27 socios europeos un Tratado de Retirada que en 585 páginas recoge las condiciones de la salida británica, desde la factura de 39.000 millones de libras (casi 50.000 millones de dólares) que tendrá que pagar Reino Unido hasta los derechos de los europeos que residen en el país.



Pero ante el tozudo rechazo del Parlamento al acuerdo negociado por May, el Brexit fue pospuesto en dos ocasiones, la segunda hasta el 31 de octubre a más tardar.

Protestas en Londres contra el Brexit. Foto: AFP

Los tories (conservadores) deben “aprender la lección o morirán”, afirmó el eurófobo Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, considerando que May “juzgó mal” los deseos de los británicos al insistir en mantener una estrecha relación con la UE.



La anunciada victoria de Farage en las elecciones europeas que Reino Unido celebró el jueves, pero cuyos resultados se conocerán mañana domingo, y la posibilidad de que un euroescéptico duro reemplace a May vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Sobre todo, habida cuenta que la UE no está dispuesta a renegociar el texto acordado con May.



Su dimisión “no cambiará en nada la posición adoptada por el Consejo Europeo para el acuerdo de salida”, advirtió la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, aunque la canciller alemana Angela Merkel aseguró que su gobierno continuará haciendo todo lo posible para lograr “una salida ordenada” de Reino Unido.



Preocupado por la amenaza de que un Brexit sin acuerdo conlleve la reinstauración de la conflictiva frontera entre su país y la provincia británica de Irlanda del Norte, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, advirtió que la situación puede ser “muy peligrosa” para Irlanda.



La posibilidad de un Brexit brusco preocupa también, y mucho, a los medios empresariales británicos, que desde hace meses sufren caídas de ingresos y cierre de proyectos. “La incertidumbre en torno al Brexit es claramente negativa para el crédito, lo que influye en las decisiones de inversión y contratación y, en última instancia, en el crecimiento”, afirmó Sarah Carlson, de la agencia de calificación crediticia Moody’s.



“Sea quien sea el nuevo líder, le iría mejor si busca lograr un consenso sobre la forma de volver a consultar a la gente sobre el Brexit que tratando de lanzarse en una lucha constitucional que no ganará”, advirtió el diputado laborista Chris Bryant, partidario de un segundo referéndum.



Para muchos parlamentarios conservadores, la rapidez es la clave para nombrar a un nuevo líder e intentar romper el estancamiento por el Brexit.

Reunión con Donald Trump, último acto oficial El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a un banquete en el Palacio de Buckingham con la reina Isabel y se reunirá con la saliente primera ministra Theresa May. Trump viajará a Reino Unido el 3 de junio y se convertirá en el tercer presidente estadounidense en ser recibido de acuerdo al protocolo oficial de Estado, luego de George W. Bush en 2003 y Barack Obama en 2011. Será recibido en el Palacio de Buckingham por la reina Isabel, de 93 años, y su hijo el príncipe Carlos, antes de asistir a un almuerzo privado con la reina. El encuentro con May será de los últimos actos oficiales de la primera ministra, que dejará el cargo el 7 de junio.



Trump lamentó ayer la renuncia de May. “Me siento mal por ella. Ha trabajado muy duro, es muy fuerte y me gusta mucho. La veré en dos semanas”, dijo en la Casa Blanca antes de partir hacia Japón. En el pasado, Trump criticó el modo en que May estaba gestionando la salida del Reino Unido de la UE, proceso del que el presidente se ha mostrado a favor.



Trump partió ayer viernes hacia Japón, donde comenzará hoy sábado un viaje que durará hasta el próximo martes, día 28, para coordinar acciones frente al desafío que representa Corea del Norte y estrechar los lazos entre los dos principales aliados al uno y otro lado del Pacífico. Trump se convertirá en el primer gobernante extranjero que será recibido en audiencia por el nuevo emperador de Japón, Naruhito, que subió al trono el 1 de mayo, tras la abdicación de su padre, el ahora emperador emérito Akihito.