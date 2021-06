The Guardian cuestionó medidas de Lacalle y dijo que gobierno "desperdició el éxito inicial del COVID"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El medio británico The Guardian publicó este jueves una nota escrita por los periodistas Quique Kirszenbaum y Peter Beaumont titulada "Uruguay acusado de desperdiciar el éxito inicial del COVID en medio de un aumento mortal", en la que se asegura que si bien el país fue "aclamado por su modelo de respuesta a la pandemia", sus políticas recientes "generaron una de las peores tasas de infección del mundo".

La nota comienza hablando de Enrique Soto, el exvicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y jefe de cardiología del Casmu que falleció en diciembre a los 61 años por COVID-19. "Cuando Soto murió al comienzo de la reciente segunda ola de infecciones, su fallecimiento se convirtió en un emblema del desastre que se ha desarrollado en el últimos meses en el pequeño país de América del Sur", expresa el texto.



"Según los expertos, la situación es fruto de la decisión tomada por el gobierno de Luis Lacalle Pou de abandonar una exitosa política de restricciones sociales en favor de un régimen mucho más permisivo", indicaron los autores y aseguraron que, además, Uruguay basó su estrategia "casi exclusivamente en la vacunación".



La nota hace énfasis en la decisión del presidente de no retornar a la medida de "Quedate en casa" que fue tomada en marzo del año pasado, cuando se confirmaron los primeros cuatro casos de coronavirus. En ese momento las personas decidieron evitar las actividades, cerrar sus comercios y no tener contacto social.



"Durante la ola más reciente, sin embargo, el mandatario ha rechazado los llamados a una cuarentena general, haciendo alusiones a que eso implicaría un "estado policíaco", en un país donde la dictadura terminó recién en 1985", afirmaron.



"En cambio, Lacalle Pou, como algunos republicanos en Estados Unidos y políticos conservadores británicos, ha reiterado la importancia de la 'libertad responsable', insistiendo en que una estrategia de vacunación, que inicio apenas en marzo, sería suficiente, mientras rechaza los llamamientos de los científicos asesores que recomendaban volver con el pedido del distanciamiento social", agregaron.



En este marco, The Guardian se comunicó con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Grecco, quien aseguró: "El gobierno dejó de escuchar a la ciencia, a su grupo científico asesor, a sus médicos, a las universidades. Desde febrero, el gobierno se ha divorciado por completo de las recomendaciones de la comunidad científica", dijo.



Por su parte, el ministro de Salud Daniel Salinas, quien también fue consultado por el medio británico, consideró que es necesario mirar todo el panorama y no centrarse únicamente en los últimos meses de la pandemia en el país.



"Cuando la gente se preocupa por la tasa de mortalidad en Uruguay deberían ver el panorama completo y no solo un fragmento, que dice que somos los peores del mundo en 14 días", consideró.



El senador Mario Bergara, recordó al medio que Lacalle Pou dijo en una oportunidad que no creía que disminuir la movilidad ayudara a bajar el número de casos de COVID-19. "Eso es a pesar de que, según la comunidad científica, tres semanas de restricciones significativas habrían llevado a una reducción importante de infecciones y muertes, todo lo cual nos lleva a decir que en la actualidad hay muertes evitables en Uruguay", dijo.



"Tenemos que asumir que el gobierno está tomando en cuenta otros problemas al tomar sus decisiones, pero les estoy diciendo la cruda verdad de que, al mirar los resultados clínicos, creo que podemos obtener mejores resultados con una menor movilidad", dijo por su parte Arturo Briva, intensivista y miembro del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).



Según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) el número de decesos por coronavirus en el país es de 5374 y actualmente son 22.761 las personas que se encuentran cursando la enfermedad.