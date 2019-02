Testigos "basura" en el juicio al Chapo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante cuatro horas y media, el abogado Jeffrey Lichtman pasó revista a cada uno de los 14 excolaboradores del Chapo que testificaron en su contra, la inmensa mayoría para reducir sus sentencias, y fue detallando sus crímenes y supuestas mentiras.

También aseguró que el verdadero jefe narco no es su cliente sino Ismael "Mayo" Zambada, de 70 años y cofundador del cartel de Sinaloa, que nunca pasó un día en la cárcel y por quien Estados Unidos ofrece desde hace años una recompensa de 5 millones de dólares. Y que la voz del Chapo en las llamadas telefónicas interceptadas podría haber sido la de Mayo, y los únicos que han identificado a su cliente como autor de varios mensajes de texto encriptados son los testigos cooperantes.

"Les ruego que miren en sus corazones, y si tienen una duda, que se apoderen de ella. No la dejen ir. Agárrense a ella como si estuvieran agarrándose a la vida", dijo Lichtman al jurado en la corte federal de Brooklyn, tras un monumental proceso de casi tres meses contra el narco más famoso del mundo desde la muerte del colombiano Pablo Escobar.

"Ustedes pueden aferrarse a sus dudas y decir: No, no, no, no culpable".

El Chapo, de 61 años, es acusado de haber traficado cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos a lo largo de 25 años. Si es hallado culpable, podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Los testigos cooperantes "no solo admitieron haber mentido cada día de su vida, su miserable y egoísta vida, sino que les han mentido a ustedes en la corte", dijo Lichtman. Mayo Zambada "es la verdadera pieza que falta en este lugar", afirmó.

El jurado habrá de comenzar sus deliberaciones el lunes próximo.