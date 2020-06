El Tesoro de EE.UU. envió US$ 1.400 millones en cheques de estímulo a ciudadanos muertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Departamento del Tesoro de EE.UU. envió casi 1,1 millones de cheques por un valor total cercano a los US$ 1.400 millones a ciudadanos ya fallecidos dentro del paquete de estímulo fiscal ante la crisis económica provocada por el coronavirus, informó la Oficina de Control de Gobierno (GAO, por su sigla en inglés).

El reporte indicó que, dado el mandato de entregar el dinero "lo antes posible", el Tesoro y el Servicio de Ingresos Internos (Hacienda) envió los tres primeros conjuntos de pagos empleando prácticas operativas que "no incluían el uso de los registros de fallecimientos como un filtro para frenar los pagos a los ciudadanos ya muertos".

Dentro del paquete de estímulo aprobado en marzo por el Congreso, los ciudadanos con ingresos menores a US$ 75.000 al año recibieron cheques por valor de US$ 1.200, con un pago adicional de US$ 500 para hijos menores de 17 años.

A comienzos de mayo, el Tesoro se dio cuenta del error y comenzó a filtrar los envíos.

La cifra, no obstante, es baja si se compara con el total de US$ 270.000 millones desembolsados en 160 millones de pagos a finales de mayo.

Este fallo se conoce a la vez que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, valora poner en marcha un segundo plan de apoyo a los ciudadanos y empresas ante los prolongados efectos negativos de la crisis del coronavirus, que ha provocado ya más de 120.000 muertos en el país.

Las medidas de distanciamiento social y restricción de la movilidad, algunas de ellas parcialmente levantadas, ocasionaron un súbito parón de la actividad económica.

La tasa de desempleo que comenzó el año en el 3,5% se disparó en abril al 14,7%, aunque en mayo se redujo levemente al 13,3% a medida que se reabrían los negocios.