Tenso cruce entre Xi Jinping y Justin Trudeau en la cumbre del G20

El presidente chino Xi Jinping regañó al primer ministro canadiense Justin Trudeau durante un encuentro en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia.

Las imágenes registradas el miércoles por periodistas en la isla de Bali, muestran a Xi criticando a Trudeau por la filtración en la prensa de detalles de una entrevista bilateral el día anterior.



“Todo lo que hablamos fue filtrado a los diarios. No es lo apropiado”, dice Xi a Trudeau, según este video publicado en la red social Twitter. En tono calmo y con una sonrisa, Xi agrega: “Y además, esa no fue la forma en que se desarrolló la discusión, ¿no?”.



“Si hay sinceridad (de su parte), tendríamos que tener una discusión basada en el respeto mutuo. Si no es el caso, el resultado será impredecible”, continúa Xi.

El presidente chino intenta luego aparentemente partir, pero el primer ministro canadienses le responde.



“En Canadá creemos en el diálogo libre, abierto y franco. Y es lo que vamos a seguir haciendo”, afirma Trudeau.



“Continuaremos buscando trabajar juntos de manera constructiva, pero habrá cosas en las cuales no estaremos de acuerdo”, subraya.



Con las manos en alto y abiertas delante de él, Xi pone fin a la conversación, diciéndole dos veces de manera calma: “Creen las condiciones. Creen las condiciones”.



Con una sonrisa, Xi estrecha la mano del primer ministro canadiense y luego parte.

Según la prensa canadiense, el enfado del líder chino viene porque el diario National Post informó de que en la conversación del martes, Trudeau le planteó “graves preocupaciones” por presuntas interferencias de China en las elecciones canadienses de 2019.



Según la cadena CTV News, de esa conversación informal de cerca de diez minutos que ambos habían mantenido el martes en la sesión de apertura de la cumbre del G20, por iniciativa de Trudeau, se había filtrado también que el primer ministro canadiense había confrontado a Xi por su postura frente al cambio climático.



Aunque no se dieron detalles sobre las cuestiones tratadas, la prensa canadiense indicó que otros de los temas que Trudeau planteó a Xi fueron la invasión rusa de Ucrania, el respeto a los derechos humanos y el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte, así como de la importancia de mantener el diálogo.

La reunión el martes entre Xi Jinping y Justin Trudeau fue la primera cara a cara entre los dos desde 2019.



Trudeau declaró la semana pasada que China se dedicaba a “juegos agresivos”, luego de que el canal canadiense Global News informase de una injerencia china en el proceso electoral en Canadá.



Las relaciones entre Canadá y China se degradaron mucho en los últimos años, especialmente desde la detención en 2018 en Vancouver de una alta ejecutiva de Huawei por orden de Estados Unidos, y la detención por parte de Pekín de dos canadienses en aparente represalia.



Los tres fueron liberados el año pasado como parte de un acuerdo con los fiscales estadounidenses, pero las heridas no han cicatrizado.