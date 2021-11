Tensiones económicas en el cierre de la campaña en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina el oficialismo y la oposición cerraron ayer jueves sus campañas electorales para las legislativas del domingo, en las que estará en juego el control del Congreso para los próximos dos años. Los últimos días de la campaña estuvieron marcados por la inestabilidad del dólar, el polémico control de precios para frenar una inflación en alza y la inseguridad.

En las primarias de septiembre, que están consideradas como una gran encuesta a nivel nacional, la coalición opositora Juntos por el Cambio obtuvo más del 40% de los votos en todo el país, mientras que el oficialista Frente de Todos poco más del 30%.

Las encuestas para las legislativas de este domingo están proyectando un escenario similar, lo que podría hacer que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner pierda el control en el Congreso.

"Hicimos mucho".

El oficialista Frente de Todos cerró su campaña con un acto en la localidad de Merlo.



Cristina Kirchner estuvo en el estrado pero no habló al público, dejándole el protagonismo al presidente Fernández. El mandatario reivindicó su gestión y subrayó que debió arreglar problemas heredados del gobierno anterior, además de culpar a la pandemia del COVID-19 que “no me ha dejado, en estos primeros dos años, hacer las cosas ni del modo ni a la velocidad que quería”.

“No es que no hicimos nada, hicimos mucho. Tuvimos que empezar a arreglar el problema de la deuda”, señaló en referencia al préstamo que gestionó el gobierno de Mauricio Macri con el FMI.



El presidente Fernández también habló de la inflación y el congelamiento de precios: “Tratamos de discutir con los empresarios... había que ponerle un límite al crecimiento sostenido de los precios. Hablamos una vez, hablamos dos veces, y cuando no tuvimos respuesta, fijamos los precios máximos para que de aquí a enero los precios no se muevan y los argentinos dejen de padecer”.

Unos minutos antes, en un encendido discurso, el gobernador de la provincia Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró: “Antes de la pandemia vino la peste del macrismo. Si juntamos pandemia y macrismo venimos de seis años de crisis”.



Kicillof también se quejó de la prensa y de la cobertura que se hizo de las acciones de gobierno durante la pandemia. “La campaña de odio, la campaña violenta, se extendió estos días a la cuestión de la inseguridad. Miren que el tema de la inseguridad es un tema grave: cada pérdida y cada robo nos llenan de dolor. Más allá de eso, tratan de lucrar con el dolor, con esa angustia, con la tragedia de familias argentinas. Nunca, los que formamos el arco popular, vamos a caer tan bajo como para lucrar con el dolor del otro”, señaló Kicillof, respecto a las movilizaciones a raíz del asesinato de un kiosquero en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

"Basta".

La oposición también cerró ayer su campaña. Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumaron a través de Twitter.



“Este domingo vamos a decir basta. Basta a la insensatez, a los privilegios y a los atropellos. Y vamos a decirlo bien fuerte con nuestro voto”, tuiteó Macri.



Rodríguez Larreta, por su parte, llamó a votar por la lista de María Eugenia Vidal: “Basta de improvisación, atropellos y privilegios”.



“Este 14 de noviembre se discute qué país queremos. Un país con progreso o estancamiento”, dijo en el acto de cierre de campaña el primer candidato de Juntos por el Cambio a la Cámara de Diputados, Diego Santilli, quien propuso leyes para dar igualdad de condiciones para estudiar, evitar más impuestos y votar un código penal para que los delincuentes cumplan las condenas. Santilli criticó duramente algunas de las medidas dispuestas por el Gobierno de Fernández tras la derrota en las primarias, así como que haya más de un 50% de inflación y un dólar paralelo que supera los 200 pesos.

Es la economía.

Algunos indicadores de la economía no ayudaron al gobierno argentino en este cierre de campaña electoral. El índice de precios al consumidor (IPC) registró en octubre un alza interanual del 52,1% y del 3,5% en comparación con septiembre, conservando una tendencia al alza, aunque las proyecciones privadas auguran una leve desaceleración para el resto de 2021.



Asimismo, los precios acumularon en los primeros diez meses del año un alza del 41,8%, superando la inflación total del año pasado, cuando alcanzó el 36,1%.

Con el objetivo de frenar el avance del precio de los alimentos, el Gobierno ordenó a principios de octubre un congelamiento de los precios de más de 1.400 productos de la denominada “canasta básica” hasta el próximo 7 de enero.



Esta semana, el Ejecutivo anunció que también contendrá los costos de los medicamentos bajo receta médica hasta principios del año que viene.

El dólar también es motivo de preocupación por estas horas en Argentina. Esta semana alcanzó un nuevo máximo ante la fuerte demanda por cobertura en la semana previa a las elecciones legislativas y en medio de crecientes dudas sobre el futuro de la economía argentina. “Los dólares alternativos no bajarán, en el mercado no hay vendedores y no creemos que aparezcan en este contexto de incertidumbre”, dijo este miércoles en un informe el economista Salvador Di Stefano. (AFP, EFE y La Nación-GDA).