Temporales en Italia dejan 29 muertos en una semana

Doce personas, nueve de ellas de una misma familia, murieron este fin de semana en la región de Palermo, en la isla italiana de Sicilia, elevando al menos a 29 el número de víctimas mortales en una semana debido a las inundaciones y el mal tiempo en toda Italia.



Los cuerpos de nueve miembros de una misma familia, entre ellos niños de uno y tres años y un adolescente de 15, fueron hallados en su residencia en Casteldaccia, situada al borde de un río. Las otras víctimas tenían entre 32 y 65 años.



La casa se inundó tras el desborde del río Milicia. Otras tres personas de esa familia lograron salvarse de la violenta crecida.



“Estoy destrozado”, dijo a la agencia italiana AGI uno de los supervivientes, que logró salvarse subido a un árbol durante dos horas.

Giuseppe Giordano, de 35 años, perdió a su esposa, a dos hijos, a sus padres, a un hermano, a una hermana, a un sobrino y a una tía. Su hija de 12 años salió a tiempo de la casa con su tío y ambos se salvaron.



“He constatado un desastre total”, declaró el fiscal siciliano Ambrogio Cartosio, tras haber sobrevolado ayer la zona de Casteldaccia en helicóptero. El fiscal abrió una investigación para determinar si las casas próximas al río fueron construidas respetando la legislación, que estipula que tiene que haber un margen de 150 metros hasta el río. Según el ayuntamiento de Casteldaccia, la casa que alquilaba esta familia se encontraba en una zona donde estaba prohibido construir y tenía que ser demolida.



Las autoridades italianas movilizaron al ejército para comprobar las condiciones de las principales carreteras en Sicilia, donde la circulación quedó interrumpida en numerosos puntos. El primer ministro Giuseppe Conte se refirió a “una inmensa tragedia” durante una visita el domingo a Sicilia.

Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos ya causaron 20 muertos esta misma semana en otras regiones italianas, según un recuento de los servicios de protección civil.



El patrimonio natural en el norte de Italia también sufrió un grave impacto, con millones de árboles arrancados.



El lunes también se produjo en Venecia uno de los aumentos del nivel del agua más importantes en los últimos años y el viento alcanzó los 180 km/h.



El Departamento de Protección Civil de Italia consideró esta ola de mal tiempo como “una de las situaciones meteorológicas más complejas en los últimos 60 años”.

Este organismo informó ayer de que seis regiones permanecen en alerta naranja por las lluvias, las del Veneto, Friuli Venezia Giulia y Emilia-Romagna, en el norte, y las de Calabria, Sicilia y Cerdeña, en el sur.

Inundaciones en Italia. Foto: EFE

Indignación con Salvini.

El ministro del Interior de Italia y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, publicó ayer domingo en las redes sociales una foto suya sonriendo y con el pulgar levantado para informar de su visita a la región del Veneto, una de las más azotadas por el temporal. Salvini difundió esa foto, hecha en Venecia, en la que aparece sonriendo e informando a sus seguidores de que se dispone a visitar “las zonas golpeadas por los corrimientos de tierra y el temporal”.



La fotografía ha desatado de inmediato la indignación y algunos usuarios le han acusado de no tener piedad y le han recordado que lo que está ocurriendo en el país “es una tragedia, no una excursión”.

Salvini respondió a estas críticas en una rueda de prensa en la región del Veneto, donde dijo que “no es un día para la polémica”.



Momentos después, el también vicepresidente del Gobierno de Italia compartió una segunda foto en las redes sociales, esta vez junto a un helicóptero del cuerpo de Bomberos.



“Si voy, me critican porque voy. Si no voy, me critican porque no voy. Si estoy triste, no está bien, si sonrío, no está bien. ¿Sabéis una cosa, queridos criticones, profesores y periodistas de izquierdas? No me importa, pienso en los italianos y sigo trabajando”, escribió.