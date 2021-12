Temen por el estado de salud de Julian Assange

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sufrió un pequeño accidente cerebrovascular en la cárcel el 27 de octubre, en plena batalla judicial contra su extradición de Reino Unido a Estados Unidos, declaró su pareja Stella Moris.

“Tiene que ser liberado. Ahora”, tuiteó Moris. El accidente isquémico transitorio le habría provocado pérdida de memoria, daños neurológicos y la caída de su párpado derecho.

“Creo que este constante juego de ajedrez, este estrés extremo, es lo que le causó este derrame cerebral a Julian el 27 de octubre”, dijo Moris, añadiendo que dio a conocer esa información ahora por temor de que su pareja fuera víctima de un episodio más grave.



La información trasciende dos días después de que Estados Unidos lograra una importante victoria en el proceso para obtener su extradición, al anular una corte de apelaciones inglesa la decisión previa de no entregarlo.

La causa

Assange ha estado encarcelado en Londres desde su detención en 2019 en la embajada de Ecuador.



Washington quiere juzgar al fundador de WikiLeaks por la publicación a partir de 2010 de unos 700.000 documentos diplomáticos y militares secretos, relacionados principalmente con las guerras dirigidas por EE.UU. en Afganistán e Irak.



En primera instancia, la jueza Vanessa Baraitser bloqueó la extradición en enero, al considerar que Assange, de frágil salud mental, podía cometer suicidio si era entregado al sistema judicial de Estados Unidos. Pero los abogados de Washington apelaron la decisión y en octubre argumentaron que Baraitser no había dado suficiente importancia a otros testimonios de expertos sobre su estado psicológico.



El pasado viernes, el tribunal de apelaciones de Londres les dio la razón, anulando la sentencia previa.



El caso de Assange se ha convertido en causa para los defensores de la libertad de expresión, para quienes WikiLeaks tiene los mismos derechos que otros medios a publicar material secreto, si es de interés público. Pero el gobierno de EE.UU., que lo ha acusado de 18 cargos que incluyen espionaje, afirma que Assange no es periodista sino pirata informático y la divulgación de documentos puso en peligro la vida de sus informantes. Si es extraditado, podría ser condenado a un máximo de 175 años.