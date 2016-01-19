Taxistas de San Pablo no podrán usar bermudas o hablar de fútbol

En un marco de protestas y quejas por la llegada de nuevas tecnologías del transporte como la aplicación "Easy Taxi" y la empresa Uber, las autoridades brasileras decidieron que los taxistas deben modificar su conducta y su forma de vestir.

La implementación de nuevas tecnologías en el transporte, como la ya conocida aplicación "Easy Taxi", y la llegada de métodos vanguardistas como la empresa Uber, han generado malestar en aquellos transportistas tradicionales, los taxistas.

Este rechazo no solo se generó en Uruguay, sino en países de todo el mundo.

Por este motivo en Brasil decidieron realizar ciertos cambios para hacer frente a las nuevas empresas o aplicaciones, fijando una ley para "mejorar" la calidad del viaje del cliente.

Cambios en el vestuario

Ni bermudas, ni sandalias y mucho menos, polemizar sobre fútbol: los taxistas de Sao Paulo deberán cumplir a partir de este lunes un código de vestuario y conducta si no quieren ser sancionados por la alcaldía de la mayor ciudad de Sudamérica.

En su lucha por regular las aplicaciones de taxis en el celular y la competencia de la polémica empresa Uber, la autoridad sancionará con 35,52 reales (unos 9 dólares) a los conductores que, entre otras normas, no lleven el cabello y la barba bien arreglados o las uñas limpias.

El decreto que estipula para los taxistas este vestuario fue promulgado a finales de diciembre y está compuesto por camisa, jean oscuro o pantalón de vestir, cinturón, así como zapatos y un blazer para los días de frío.

En el caso de los conductores de vehículos de lujo, deberán llevar smoking o traje con corbata.

Cuidar los tópicos

Los taxistas paulistas tendrán que "evitar polémicas" relacionadas con el fútbol, política o religión, además de recibir al pasajero con "optimismo y alegría" y no decir "palabrotas", según el decreto.

En el mismo sentido, los conductores serán sancionados si discriminan a algún pasajero, si no llevan cargadores de celular o si no ofrecen medios de pago electrónico.

Las aplicaciones móviles, de su lado, deberán ofrecer desde inicios de marzo un espacio para que el usuario valore la calidad del servicio.

A partir de esas evaluaciones, los fiscalizadores del departamento de Transportes de esta megalópolis de 12 millones de habitantes podrán llamarles a comparecer ante la comisión de disciplina o, si la falta es grave, derivar en acciones legales.

Al igual que en otras ciudades del mundo, los taxistas de Sao Paulo se oponen a la implementación de la estadounidense Uber, y llevan meses protestando contra los proyectos de la alcaldía para regular los nuevos servicios de transporte que se contratan a través de aplicaciones.

Quejas al taxista

En Uruguay, uno de los problemas más mencionados es el uso de la mampara, la cual fue colocada para preservar la seguridad del chofer pero que en caso de siniestro puede ser fatal para el cliente.

Sin embargo, aspectos como la "higiene" e incluso la cortesía o respeto del taxista, la radio prendida y la incomodidad de los móviles, son aspectos que a una parte de los usuarios también les molestan.

Al momento, la empresa Uber no ha sido regulada por la Intendencia.

Interactivo Uber

nuevo decretoAFP