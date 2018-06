Taxi embistió a un grupo de peatones en Moscú

Un taxi embistió este sábado a una multitud cerca de la Plaza Roja en Moscú, en un hecho que dejó siete heridos, algunos de ellos mexicanos, según autoridades rusas y testigos.



La autoridad de tránsito de la capital rusa afirmó que el conductor portaba una licencia emitida en Kirguistán, una exrepublica soviética de mayoría musulmana. Citó al conductor del taxi, quien estaba bajo custodia policial, diciendo que el atropello no fue intencional.



La policía aseguró que siete personas resultaron heridas en el incidente, que se produjo cuando residentes y aficionados del fútbol -que asisten a la Copa del Mundo- visitaban el centro de Moscú en una calurosa tarde.



Testigos en el lugar afirmaron que algunas de las personas vestían camisetas de la selección de México. La Embajada mexicana en Moscú dijo que dos ciudadanos de su país sufrieron heridas leves, según la agencia RIA.



Un segundo testigo aseguró que el conductor del taxi intentó fugarse, pero fue atrapado. Gritaba "no fui yo". Consultado si el chofer se encontraba ebrio, dijo que "no".



Otro testigo dijo que una mujer mexicana que resultó lesionada tenía las rodillas ensangrentadas y dolores de espalda. México disputará el domingo contra Alemania su partido debut en el Mundial en el Estadio Olímpico Luzhniki.



La agencia Interfax citó a una fuente diciendo que el conductor estaba ebrio al momento del incidente. Una fuente médica citada por Interfax aseguró que ninguno de los hospitalizados se encontraba en condición crítica.