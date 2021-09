Talibanes ocupan la sede del organismo afgano por los derechos humanos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) denunció que los talibanes han ocupado sus oficinas e impiden la reanudación con normalidad de las labores de este organismo.

“Los talibanes no solo ocuparon todas las oficinas y edificios de la AIHRC, sino que continúan utilizando estas oficinas para sus reuniones, al tiempo que también hacen uso de sus activos como automóviles y ordenadores”, aseguró el organismo en un comunicado.

La AIHRC pidió a los islamistas que “respeten la independencia” de la institución, y aunque aclararon que por ahora los talibanes no han “disuelto” el organismo, no han podido reanudar sus labores desde la caída del anterior Gobierno afgano el pasado 15 de agosto.



Teniendo en cuenta la indiferencia de los radicales islámicos hacia los derechos humanos en el pasado, incluidos los ataques a activistas, el organismo “tiene poca confianza en que un gobierno talibán respete el mandato y la independencia de la AIHRC”, señaló.



A la AIHRC le preocupa que no pueda llevar a cabo sus funciones, sobre todo en un momento en el que se denuncian continuas violaciones de los derechos humanos en el país, en especial los relacionados con la mujer o con las regiones de Panjshir y Kandahar.

Ministerio de la Mujer.

El sábado los talibán disolvieron oficialmente el ministerio afgano para Asuntos de la Mujer. En su lugar crearon el “ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”, que se encargará de la rígida implementación de las normas islámicas.

Dos muertos.

Al menos dos personas murieron y otras 19 resultaron heridas el sábado en varios ataques con explosivos en la ciudad afgana de Jalalabad (este), los primeros desde la retirada total de las tropas estadounidenses, que muestran la frágil situación del país en materia de seguridad.



Jalalabad es el bastión de miembros del Estado Islámico en Afganistán, rivales de los talibanes y que ya reivindicaron el sangriento atentado que costó la vida a más de 100 personas en el aeropuerto de Kabul a finales de agosto, durante las caóticas evacuaciones.

Niñas afuera.

El sábado, horas antes de estos ataques, las escuelas secundarias reabrieron sus puertas en Afganistán pero no había ni alumnas ni profesoras pues los talibanes solo permitieron el acceso de los varones, ante el disgusto de la Unicef, que pidió que “no se deje de lado a las niñas”.



El Ministerio de Educación anunció el viernes que “todos los hombres, profesores y alumnos” de secundaria podían regresar a clase, sin hacer ninguna referencia a las maestras o alumnas. La decisión incumbe a estudiantes de entre 13 y 18 años.



La Unesco señaló la violación de los derechos humanos, y pidió la reapertura de los colegios para las niñas en Afganistán. Advirtió que el cierre tiene consecuencias “irreversibles” para la mitad de la población del país.



“Si se retrasa la vuelta de las niñas en la educación secundaria se corre el riesgo de marginarlas en la educación y, con el tiempo, en la vida. Esto aumenta el riesgo de abandono total de su educación y las expone a mecanismos de adaptación negativos como el matrimonio precoz”, dijo la directora de la organización, Audrey Azoulay,

Evaluación.

El Gobierno de Estados Unidos informó este sábado de la evacuación de 28 estadounidenses más de Afganistán a través de un vuelo de Qatar Airways, que partió del aeropuerto de Kabul. No especificó el número de vuelo.



El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, indicó en un comunicado que junto a esas personas también fueron evacuados siete residentes permanentes en EE.UU.



“Seguiremos ayudando a los ciudadanos de EE.UU. y a los afganos vinculados al Gobierno de EE.UU. a salir de Afganistán”, dijo el portavoz.



EE.UU. señaló que todavía quedaba cerca de un centenar de sus nacionales en suelo afgano. (Con información de EFE y AFP)