Taiwán: la isla que permanece "casi" libre de COVID-19; ¿cómo lo logra?

En Taiwán durante el 2020 la vida fue, medianamente, "normal". Se celebraron bodas, fiestas, se realizaron conciertos, ferias y deportes, explica el New York Times. Esta situación fue diferente al resto del mundo donde esa "normalidad" se vio trastocada por el coronavirus COVID-19 y el confinamiento, los tapabocas y la distancia social fueron la "nueva" normalidad.

¿Cuánto más puede durar la buena suerte?, se preguntan sus habitantes. Según expresó el New York Times, Chen Shih-chung, ministro de Salud de Taiwán "el éxito es una de las razones para no vacilar en la estrategia contra el coronavirus".

¿Qué ha hecho Taiwán para controlar la pandemia? Ha cerrado las fronteras a la mayoría de los turistas. A su vez, las personas que dejan entrar permanecen en cuarentena estricta vigilada durante dos semanas (incluidos los propios taiwaneses).

El gobierno, agrega el sitio, no cederá a esas políticas hasta que haya una vacuna y sea "un arma duradera y comprobada contra el virus". "Taiwán no será como uno de esos lugares, sugirió, que alivió los bloqueos bajo presión pública solo para tener que ajustarlos nuevamente más tarde", expresó el ministro de Salud.



Respecto a la economía, The New York Times publicó que se ha desacelerado "junto con la del mundo", pero continúa "creciendo a un ritmo decente".

Además de las medidas, "la isla se ha beneficiado de buena suerte", expresó Jason Wang, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stranford. “Es notable que Taiwán se haya mantenido firme durante tanto tiempo”. Pero respecto a los tiempos (y a la llegada de la vacuna) "todavía quedan -al menos- seis meses (...) Es realmente difícil mantener esto".



La semana pasada, en tanto, Taiwán confirmó el primer caso de la nueva variante del COVID-19. Se trató de una persona que había ingresado desde Gran Bretaña.



Expertos solicitaron al gobierno a realizar test masivos de COVID-19, sobre todo, en la frontera. Por su parte, el ministro de salud expresó que cree que es necesario comenzar a hacer pruebas en la frontera y no solo a cuarentenar a quienes ingresan. Esta medida comenzó a regir para quienes llegan desde Reino Unido.