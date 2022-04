Suman 190 los casos de hepatitis infantil aguda sin causa aún conocida en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, surgida en Reino Unido y confirmada ya en una docena de países, ascienden a 190, informó este martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC).

"Hay investigaciones en marcha en todos los países que han confirmado casos, pero por el momento la causa de esta hepatitis todavía es desconocida", dijo en rueda de prensa la directora de este organismo de referencia para infecciones de la Unión Europea (UE), Andrea Ammon.

En Reino Unido, donde se dio la alerta el pasado día 5, se han detectado más de un centenar de casos y cuarenta corresponden a diez países de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo (EEE), entre ellos España, a los que hay que sumar los registrados en Estados Unidos e Israel.



Las pesquisas de estos casos, que han provocado una muerte y cerca de una veintena de trasplantes de hígado, apuntan a un "vínculo" con una infección causada por un adenovirus, mientras se han excluido hepatitis viral de los tipos A, B, C, D y E.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) había mostrado hace tres días su inquietud por el hecho de que un adenovirus, normalmente asociado a dolencias respiratorias leves, pueda estar causando inflamaciones hepáticas agudas.

"Es difícil hacer una evaluación de riesgo con tantos factores desconocidos, pero el impacto es alto", alertó Ammon.



El ECDC, que difundirá un nuevo análisis sobre la enfermedad este jueves, señaló que seguirá monitorizando los casos y colaborando con las autoridades sanitarias de los respectivos países.



"Hasta el momento no se ha detectado ninguna conexión entre los casos ni ninguna asociación con viajes", afirmó Ammon sobre una enfermedad entre cuyos síntomas figuran dolores abdominales, diarrea o vómitos.



En su comparecencia, que coincide con la semana de la inmunización en Europa, Ammon informó también de las últimas novedades sobre la pandemia de coronavirus en el continente, caracterizada por una reducción del contagio y de la mortalidad, mientas la vacunación no avanza de forma sensible.