Suiza se suma a las sanciones a Vladimir Putin

Suiza, una plaza financiera importantisima, decidió ayer lunes y tras una reunión de emergencia de su Consejo Federal (el Poder Ejecutivo) congelar los activos del presidente ruso Vladimir Putin, de su canciller Serguei Lavrov y del primer ministro Mijail Michoustine.

El presidente de la Confederación, Ignazio Cassis, dirigente del Partido Liberal, dijo que la decisión no implica que su país abandone su tradicional rol de mediador “porque la diplomacia siempre será necesaria”. Sin embargo, advirtió que “hacerle el juego” a un país agresor no es compatible con la neutralidad helvética.



Las primeras medidas adoptadas por el Consejo Federal el viernes pasado habían sido consideradas como tibias por una parte del espectro político suizo. La Unión Democrática de Centro, de derecha populista, se aferraba a que no correspondía adoptar sanciones porque eso implicaba abandonar la neutralidad suiza. Esta neutralidad es lo que permite, por ejemplo, que Suiza represente los intereses de Georgia en Moscú y los de Rusia en Tiflis, la capital georgiana.

Suiza congelará los activos pertenecientes a rusos que integren la lista de la Unión Europea de personas sancionadas. La medida se aplicará inmediatamente.



La decisión es importante porque en 2020 habían llegado a bancos de Suiza 2.500 millones de dólares provenientes de Rusia. La plaza helvética era claramente una de las preferidas de los grandes magnates rusos. Entre ellos están varios amigos de Putin aunque las sanciones occidentales de 2014, tras la invasión rusa de Crimea, hicieron que algunos retirasen sus activos.



Suiza también apoya las decisiones de la Unión Europea (un bloque que no integra) respecto a la exclusión de entidades financieras rusas del sistema de información bancaria Swift. Las decisiones suizas “no son tomadas en el pánico del primer minuto”, dijo Cassis.

Suiza también decidió que su espacio aéreo se cerrará a los aviones rusos y que no permitirá el ingreso de personas del entorno de Putin. Asimismo, suspenderá parcialmente la concesión de visas a ciudadanos rusos y enviará productos de primera necesidad a los refugiados ucranianos que están llegando a Polonia. También participará de la gestión del flujo de refugiados.