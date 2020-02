El sueño de migrantes brasileños de entrar a Estados Unidos termina trunco en México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desesperados y a miles de kilómetros de casa, migrantes brasileños enviados a México a esperar una respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos se preguntan cómo terminaron en un tercer país en vez de ser enviados al suyo.

México recibió la semana pasada a las primeras familias brasileñas, cuatro niños y seis adultos, dentro del programa Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), en un acuerdo con Washington que inició en 2019.

“Nos estamos yendo de Brasil porque hay mucha inseguridad y desempleo”, dijo desconcertada Tania Costa, una migrante brasileña que tendrá que esperar tres meses en México, al igual que el resto de solicitantes, su primera cita ante un juez migratorio en Estados Unidos.



“Me pregunto por qué me mandaron a México y no a Brasil, me siento muy triste, muy cansada”, agregó desesperada tras admitir que la decisión le sorprendió pues nunca les informaron que serían enviados a Ciudad Juárez, una fronteriza ciudad con altos niveles de violencia e inseguridad.



Costa no habla español ni cuenta con recursos suficientes para permanecer en México o volver a Brasil, al igual que el resto del grupo con el que fue enviada al sur de la frontera estadounidense.



Desde que inició el programa MPP, esta es la primera vez que la nación recibe a migrantes no hispanoparlantes.



Miles de migrantes centroamericanos enviados desde 2019 a México bajo el MPP siguen varados tanto en la frontera con Estados Unidos como en la de Guatemala, sin certeza de que autoridades estadounidenses les otorgarán el asilo.



“No sabemos qué vamos a hacer”, dijo Adimar Clavarlho cuando se le preguntó si regresaría a su país. La difícil decisión incluiría a su hija y su esposa, quienes viajan con él.



Los brasileños lucían cabizbajos e incluso algunos lloraban cuando salieron al patio de la casa para migrantes a la que fueron llevados. Algunos de los entrevistados por Reuters narraron las precarias condiciones en que vivieron los últimos días que estuvieron bajo custodia estadounidense. “Dormíamos en el piso, con los niños”, dijo un migrante que decidió no dar su nombre y añadió que les daban comida fría.

Denuncia.

Mientras, al referirise a la llegada de centroamericanos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las últimas caravanas migrantes que llegaron al sur de su país fueron organizadas por líderes que manipularon y engañaron a las personas.



“No tenemos concluido un análisis sobre la situación, tenemos información y no quiero aventurar una opinión, pero sí hay dirigentes, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas y se miente a los migrantes”, dijo López Obrador en su conferencia diaria. Agregó que en la última caravana, que se adentró a mediados de enero a la frontera sur mexicana y no logró avanzar, “más de la mitad de los migrantes aceptaron regresar” a su país mediante la figura del retorno asistido porque que se les informó que no iba haber paso libre en México hasta la frontera norte.



“Eso les habían dicho, que había ‘un arreglo’ para que pasaran hasta la frontera norte y la gente decidió regresar”, expuso López Obrador.



Afirmó que hubo provocaciones (por parte de los migrantes) pero la Guardia Nacional, desplegada en la frontera sur, “se portó muy bien, resistió aguantó y no cayó en provocaciones”.



Además aseguró que no se violaron derechos humanos y se resolvió el problema.