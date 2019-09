Subastan obra de Bansky que muestra a los legisladores británicos como primates 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La representación burlesca de Banksy de la Cámara de los Comunes reducida a una asamblea de primates parlamentarios saldrá a subasta en Londres el próximo 3 de octubre, a un precio estimado de entre 1,69 y 2,25 millones de euros (US$ 1,8 a US$ 2,4 millones).

La obra titulada "Devolved Parliament", que se considera una de las más polémicas del artista británico, saldrá a la venta en la casa de subasta Sotheby's, que la exhibirá desde el próximo 28 de septiembre y hasta el día de la venta.



La pintura de casi cuatro metros se dio a conocer por primera vez hace una década como parte en una exhibición en Bristol (Inglaterra), que atrajo a más de 300.000 visitantes.



Recientemente, volvió a ser el centro de atención en otra exposición realizada en Bristol para conmemorar el décimo aniversario de la obra y con motivo de la que era fecha prevista para el "Brexit" el pasado 29 de marzo.



Banksy señaló en Instagram: "Hice esto hace diez años. El museo de Bristol acaba de volver a exhibirlo para conmemorar el día del Brexit".



La subasta se producirá justo un año después de que el propio artista interviniera en una subasta de Sotheby's y provocara que su famosa obra "Niña con globo" se autodestruyera.



Banksy se ha convertido en todo un fenómeno internacional por tratar de forma irónica y aguda asuntos actuales como la situación de los refugiados, el cambio climático o el "Brexit".



Actualmente el precio récord alcanzado por una obra del artista se sitúa en US$ 1,87 millones por su pintura "Keep it Spotless", que se vendió en la casa de Sotheby's de Nueva York en 2008, por lo que "Devolved Parliament" podría convertirse en la obra más cara de Banksy.