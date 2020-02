Estas son las seis fotos nominadas al premio World Press 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como todos los años se difundieron las fotografías nominadas al prestigioso premio World Press 2020 con imágenes de hechos ocurridos en diversas partes del mundo durante 2019.

18 de febrero Nada personal: el back office de la guerra

Un empresario guarda un lanzagranadas antitanque de mano tras finalizar la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX) en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.



IDEX es la mayor exposición y conferencia de defensa en el Medio Oriente, y una de las ferias de armas más grandes del mundo. Los asistentes incluyen ministros de defensa, jefes de personal militares e integrantes clave de los gobiernos, que interactúan en salas de conferencias, eventos sociales y reuniones administrativas.



La imagen fue capturada por el fotógrafo Nikita Teryoshin.



14 de marzo Accidente aéreo en Etiopía

Esta imagen fue realizada por el fotógrafo Mulugeta Ayene para la agencia de noticias estadounidense Associated Press.



En la foto se ve a una mujer, pariente de una de las 157 víctimas del accidente aéreo del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines, mientras se tira tierra en cara y llora en el lugar del accidente, a las afueras de Addis Abeba.



21 de mayo Choque con la policía durante una manifestación antigubernamental

La foto fue sacada durante una manifestación antigubernamental que tuvo lugar en la ciudad de Argel, Argelia. En la imagen quedaron registraron un grupo de estudiantes mientras pelea contra la policía antidisturbios.



El autor es el fotógrafo Farouk Batiche para la agencia de noticias alemana Deutsche Presse-Agentur.



19 de junio Voz directa

La foto fue sacada durante un apagón en Jartum, Sudán. Es por esto que un grupo de personas alumbra con sus celulares a un joven de 18 años que recita un poema mientras un conjunto de manifestantes cantan para pedir un gobierno civil.



La imagen fue publicada por la agencia francesa AFP y sacada por el fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba.



20 de octubre Luchador kurdo herido recibe visita al hospital

Ahmed Ibrahim, de 18 años, fue capturado durante una visita de su novia en un hospital en Al-Hasakah, Siria, tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo. El joven era integrante de las Fuerzas democráticas de Siria (FDS).



El fotógrafo es Ivor Prickett para el diario estadounidense The New York Times. Según se supo la joven al principio no quería ir a la habitación ya que estaba horrorizada con las heridas de su novio, pero una enfermera logró que entrara para darle la mano a Ahmed y hablar durante unos instantes.



sin fecha Despertar

Una adolescente armenia de 15 años es fotografiada en una silla de ruedas tras haber despertado recientemente de un estado catatónico provocado por el denominado síndrome Síndrome de Resignación (RS), que hace que los pacientes queden inmóviles, mudos e incapaces tanto de comer como de beber. Además son insensibles al estímulo físico.



Este síndrome afecta a niños que están psicológicamente traumatizados en medio de largos procesos de asilo. La joven de la foto sucumbió a RS mientras su familia buscaba asilo en Suecia, pero se recuperó ocho meses después de haber sido deportados a Polonia.



La fotografía fue realizada por Tomek Kaczor para el diario polaco Gazeta Wyborcza.