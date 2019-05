Sobornos para entrar a universidades de elite: estrella de Hollywood se declaró culpable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llorando, la estrella de Hollywood Felicity Huffman se declaró culpable este lunes en una corte de Boston, Massachusetts, de pagar US$ 15.000 para que su hija mayor lograse un buen resultado en el examen de admisión universitario, lo cual le permitirá evitar la prisión.



A cambio de su declaración de culpabilidad, la fiscalía de Massachusetts (este) anunció que pedirá para la actriz de 56 años, una de las protagonistas de la famosa serie televisiva "Desperate Housewives", solo un año de libertad condicional, así como una multa de US$ 20.000.



Con lágrimas en los ojos, Huffman dijo a la jueza Indira Talwani que su hija mayor ve a un neuropsicólogo desde los ocho años.



"No quería crear la impresión de que el neuropsicólogo estaba de alguna manera involucrado, porque ni él ni mi hija tenían ningún conocimiento de mis acciones, de lo que hice", dijo Huffman, según NBC News.



Huffman será sentenciada el 13 de setiembre.



Otro padre que pagó US$ 250.000 para que su hijo fuese aceptado en el equipo de waterpolo de la Universidad del Sur de California, el empresario Devin Sloane, también se declaró culpable este lunes.



La fiscalía ha pedido en su caso un año y un día de prisión firme, un año de libertad condicional y una multa de US$ 75.000. Será sentenciado el 10 de setiembre.



Un total de 50 personas fueron inculpadas en el escándalo de coimas para garantizar la admisión a prestigiosas universidades, entre ellas 33 padres adinerados, "un catálogo de riqueza y privilegio", administradores de exámenes de admisión universitaria y entrenadores deportivos, según el fiscal de Massachusetts Andrew Lelling.



El jefe del esquema, William Rick Singer, acordó declararse culpable de cargos de fraude y coopera con las autoridades.



Según la fiscalía de Massachusetts, Singer llegó a cobrar hasta US$ 6,5 millones para garantizar una admisión, a través de trampas en los exámenes o sobornos a entrenadores para reclutar estudiantes sin habilidades deportivas.



Hasta el momento un total de 10 acusados (cinco de ellos padres) se han declarado culpables, precisó una portavoz de la fiscalía de Massachusetts.



Ningún alumno y ninguna universidad han sido inculpados en el marco de este escándalo que involucra a las prestigiosas universidades de Yale, Stanford, Georgetown, Wake Forest, la Universidad del Sur de California (USC), la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y la Universidad de Texas en Austin.