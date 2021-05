Sinovac: suspenden producción de la vacuna en Brasil por falta de insumos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Instituto Butantan, uno de los centros de investigación médica más prestigiosos de Brasil, suspendió a partir de este viernes la producción de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, por falta de la materia prima que es producida en el país asiático.

El instituto está a la espera de que el gobierno chino autorice la exportación de un lote con 10.000 litros del Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), insumo sin el cual no se puede producir el inmunizante en Brasil, y con los que se fabricarían unas 18 millones de dosis.

De acuerdo con el Butantan, al menos 3.000 litros de IFA eran esperados para este sábado, pero la fecha no fue confirmada por las autoridades de China y todavía no hay una fecha definida por el gobierno de ese país.



Este viernes se entregaron 1,1 millones de dosis, el último lote de vacunas producidas por el Butantan, a la espera de la llegada de los insumos para poder iniciar nuevamente la producción.



"No tenemos más insumos, no tenemos más IFA para la producción de vacunas", aseguró este viernes el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, tras entregar del último lote de antídotos.



En total, el Butantan ha entregado 47,2 millones de vacunas al Ministerio de Salud para la inmunización contra el COVID-19 en Brasil, lo que corresponde al 70% de todos los inmunizantes utilizados en el Plan de Vacunación hasta la fecha, según el mandatario regional.



Del 30% restante, la mayoría de vacunas, unas 24 millones, corresponde a los producidos por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), que fabrica en el país la vacuna desarrollada por AstraZeneca/Universidad de Oxford y que hasta el momento también depende de materia prima enviada desde China para su elaboración